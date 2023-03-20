Almanya’da 2022 yılında cami ve Müslümanlara karşı 569 suç işlendi!

Almanya’da geçen yıl aşırı sağcıların en az 23 bin 83 suç işlediği kaydedildi. Almanya’da 2022’de camilere ve Müslümanlara karşı en az 569 suç işlendi.

Almanya’da geçen yıl aşırı sağcıların en az 23 bin 83 suç işlediği kaydedildi.

"21 Mart Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü" vesilesiyle aşırı sağcıların işlediği suçlara ilişkin Federal Meclise sunulan soru önergelerine hükümetin verdiği cevaplardaki ve Federal Kriminal Dairesinin hazırladığı raporlardaki verileri derledi.

Aşırı sağcıların, Almanya'da 2017'de 20 bin 520, 2018'de 20 bin 431 ve 2019'da 22 bin 342 suç işlediği kayda geçti.

2020'de 23 bin 604'e yükselerek rekora ulaşan aşırı sağcıların işlediği suç sayısı, 2021'de 21 bin 964 olarak belirlendi.

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Aşırı sağcıların işlediği suç sayısı 2022’de yeniden artışa geçerek 23 bin 83 olarak saptandı. Konuya ilişkin nihai rapor gelecek aylarda açıklanacak. Sayının 2022’deki rekor seviyeyi geçebileceği belirtiliyor.

Söz konusu suçların önemli bölümü propaganda suçu olarak kayıtlara geçerken aşırı sağcılar 2022’de 1138 şiddet eylemi gerçekleştirdi.