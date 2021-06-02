Almanya’da 2020 yılında 14 bin 500 çocuk cinsel istismara uğradı

Almanya’da polis raporlarına göre 2020 yılında çocuklara yönelik taciz ve cinsel istismar suçlarında artış kaydedildi.

Çocuklara yönelik cinsel istismarda artış kaydedildi

Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından hazırlanan verilere göre, Almanya’da 2020’de 18 yaş altı, engelli veya hasta çocuklara yönelik taciz suçlarında yüzde 10 oranında artış tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 bin 918 olarak açıklandı. Cinsel istismar suçu ise 6,8 oranında artarak, toplam vaka sayısı 14 bin 500 olarak belirlendi. Çocuk pornografisi ile ilgili suçlarda da artış kaydedilirken, 18 bin 761 vakanın kayıtlara geçtiği açıklandı.

Almanya’da 152 çocuk uğradığı şiddet sonucu yaşamını yitirdi.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, raporda yer alan suçların tümünün 2020 yılında işlenmediğine, daha öncesinde meydana gelen olayların ancak polisin soruşturmasının tamamlanmasının ardından kayıt altına alınabildiğine dikkat çekti. Münch, “Çocuklara yönelik şiddet, kötü muamele, cinsel istismar gibi suçlar genellikle kapalı kapılar ardında gerçekleşiyor. Bu konuda hepimize sorumluluk düşüyor. Eğer çevremizde bu tip suçlara dair belirtiler seziyorsak, duyarlı davranmalı ve hemen polisi haber etmeliyiz, suç duyurusunda bulunmalıyız. Ayrıca internette karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı çocuklarımızı uyarmalıyız.” dedi.

Sosyal medyada önleyici tedbirler alınmalı

Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Sorunları Bağımsız Sorumlusu (UBSKM) Johannes-Wilhelm Rörig, rapordaki sayıları “dayanılmaz” olarak nitelendirdi. Verilerin, çocukların ve gençlerin çektiği acıları temsil ettiğini belirten Rörig, bu konudaki soruşturmaların hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Rörig, polisin özellikle sosyal medyada önleyici tedbirler almasını talep etti.