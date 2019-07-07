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Almanya'da "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"

Dortmund kentindeki etkinlikte Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan ve hain darbe girişimini anlatan 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı- UID Genel Başkanı Bülent Bilgi:- "Bu etkinlikleri düzenlemekteki amacımız şehitlerimizi yad etmek, bu hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak"

07 Temmuz 2019 Pazar 21:57
Almanya'da "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"

DORTMUND (AA) - Almanya'nın Dortmund kentinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan, hain darbe girişimini anlatan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, burada yaptığı konuşmada, UID olarak gelecek günlerde Avrupa'nın ve Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Bilgi, bu etkinliklerle gerek hain terör örgütü FETÖ gerek diğer terör örgütleri ve dünyaya, bu necip millete asla diz çöktüremeyeceği mesajını en güçlü şekilde vermek istediklerini ifade etti.

UID Genel Başkanı Bilgi, "Etkinliklerimizin yanı sıra ayrıca 15 Temmuz kompozisyon yarışması düzenliyoruz. Bu etkinlikleri düzenlemekteki amacımız şehitlerimizi yad etmek, bu hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak. Ayrıca güzel Türkçemizi kullanım noktasında teşvik etmek istiyoruz. İnşallah herkesin yoğun katılımını bekliyoruz." dedi.

15 Temmuz gecesi Köln'deki genel merkezleri önünde camları siyah 2 minibüsün beklediğini aktaran Bilgi, o dönem teşkilatın genel sekreteri olduğunu hatırlatarak "Biz, siz, devletini ve milletini seven herkes kendini Allah'a teslim etti. Biz inanan insanlarız, ne olursa Cenab-ı Rabbü'l aleminden gelir. Ondan gelen her şeye boynumuz kıldan incedir. Dolayısıyla biz korkmadık, korkmayacağız, o hainler koksun." şeklinde konuştu.

Bilge, 15 Temmuz gecesi hainlere direnen şehit ve gazilere minnetini dile getirerek "O gece yönetim kurulundan arkadaşlarımızla birlikte şubelerimizi koordine etmekle geçirdik. Elçilik ve konsolosluk önlerine gidip duruşumuzu net bir şekilde ifade edelim dedik ve bu davetimize sizler bugün olduğu gibi o zaman da icabet etmiştiniz. Bu devletin, milletin ve Cumhurbaşkanımızın sahipsiz olmadığını bir kez daha gösterdik." ifadesini kullandı.

- "Mücadelemiz sürecek"

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, devletin hem yurt içinde hem de yurt dışında FETÖ ile çok ciddi anlamda mücadele ettiğini vurgulayarak bu mücadelenin kararlı şekilde devam edeceğini söyledi.

Başkonsolos Cebeci, "Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır. FETÖ ile yurt içinde mücadele konusunda çok ciddi yol alındı. Yurt dışındaki mücadele noktasında çok ciddi bir gayret ve çalışma içindeyiz." diye konuştu.

Almanya'da bu konuda çok önemli işler yapılması gerektiğine dikkati çeken Cebeci, "Biz diplomatik temsilcilikler olarak bu konuda Alman makamları nezdinde girişimlerde bulunup, onlara himaye ettikleri bu hainlerin Türkiye'de insan öldürdüklerini, hain olduklarını, ülkelerine ihanet ettiklerini anlatmaya çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki içinde bulunduğumuz ülke tarihi bağların ve müttefiklik ilişkilerinin gereğini yapacak ve bu konudaki gerçekleri tez zamanda idrak edecektir." dedi.

Sanatçı Kürşat Biçici'nin 15 Temmuz temalı marşlar seslendirdiği etkinlikte, şehit İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Rukiye Kılıçaslan, gazeteci Yasemin Asan, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Ozan Ceyhun da birer konuşma yaptı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 21:57
  1. "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"
  2. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID)

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