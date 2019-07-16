Almanya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Türkiye'nin Münster Başkonsolosluğu'nda FETÖ'nün üç yıl önceki hain darbe teşebbüsü anlatıldı

KÖLN (AA) - Türkiye'nin Münster Başkonsolosluğu'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma töreninde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üç yıl önceki hain darbe teşebbüsü anlatıldı. Almanya'nın Münster kentinde başkonsoloslukta çeşitli Türk sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapılan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı geceyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan video ile o gece Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin objektifinden yansıyan çarpıcı fotoğraflar gösterildi.

Münster Başkonsolosu Pınar Gülün Kayseri, yaptığı konuşmada, demokrasiye sahip çıkan Türk halkının karşı duruşu sayesinde, darbe girişiminin engellendiğini ifade etti. Kayseri, terör örgütü FETÖ ile yurt içinde ve dışında yürütülen mücadelede kaydedilen gelişmeleri anlattı. Törene, Türk dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, öğretmenler, din görevlileri, Münster'de NATO'ya bağlı Hollanda-Almanya Kolordusu'nda görevli Türk subaylarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

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