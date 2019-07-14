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Almanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın: - "Almanya'da eğitim, kültür, bilim, diyalog kisvesi altında faaliyet gösteren FETÖ yapılarının Anayasayı Koruma Teşkilatları tarafından takip altında tutulması ve bunlara karşı önlemler alınması Almanya'nın da çıkarına olacaktır"

14 Temmuz 2019 Pazar 21:56
Almanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, "Almanya'da eğitim, kültür, bilim, diyalog kisvesi altında faaliyet gösteren FETÖ yapılarının Anayasayı Koruma Teşkilatları tarafından takip altında tutulması ve bunlara karşı önlemler alınması Almanya'nın da çıkarına olacaktır." dedi.

Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliği, darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Aydın, bir terör ve suç örgütü olan FETÖ'yle mücadelede Almanya'nın Türkiye'nin yanında durmasını beklediklerini ifade ederek, ''Almanya'da eğitim, kültür, bilim, diyalog kisvesi altında faaliyet gösteren FETÖ yapılarının Anayasayı Koruma Teşkilatları tarafından takip altında tutulması ve bunlara karşı önlemler alınması Almanya'nın da çıkarına olacaktır.'' diye konuştu.

Geçen üç yıl zarfında FETÖ ile mücadelede sağlanan başarılar sonucunda Türkiye'deki ana omurgasını kaybeden örgütün yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalışmakta olduğuna işaret eden Aydın, ''Dolayısıyla Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha da öncelikli hale gelmiştir. FETÖ'nün yurt dışı örgütlenmesiyle mücadele dış politikamızın ve bu bağlamda Almanya'yla ilişkilerimizin de öncelikli gündem maddelerinde birini oluşturmaktadır.'' ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Aydın, Türkiye'nin tüm girişimleri ve çağrılarına rağmen Almanya'nın suçlu ve kaçak FETÖ mensupları için güvenli bir liman haline gelmesinin, Almanya'nın bu kişilere kolaylık göstermesi ve korumasının hiçbir şekilde dostluk ve müttefiklikle bağdaşmadığını vurgulayarak, Almanlardan gerçekleri görerek tutumlarını biran önce değiştirmelerini umut ettiklerini kaydetti.

Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinde en büyük payın, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını o gece ortaya koyan Türk halkına ait olduğuna dikkati çekerek, ''Türk halkı o gece tüm dünyaya eşsiz bir demokrasi dersi vererek ülke yönetimine bundan böyle devletin silahlı gücünü kendi amaçları doğrultusunda suistimal edenlerin değil yalnızca milli iradenin hakim olacağını canıyla kanıyla ispatlamıştır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Aydın ayrıca, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 ülkeden 110’u aşkın FETÖ mensubunun Türkiye’ye sınır dışı edilmesinin sağlandığını belirterek, FETÖ'nün Almanya'da yaklaşık 30 okulu bulunduğunu ve bu okulların yanı sıra dershane, dil okulu, kültür derneği gibi sayısı 150 civarında FETÖ kuruluşunun faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Etkinliğe Türkiye'den katılan 15 Temmuz gazisi Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden Mehmet Anıl Acar da o gece yaşadıklarını anlattı.

Etkinlik sonunda Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Berlin Temsilciliğince panel gerçekleştirildi.




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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 21:56
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri
  2. Almanya

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