Almanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

BERLİN (AA) - Almanya'nın çeşitli kentlerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar ve partiler tarafından gösteri ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Alman Sendikalar Birliği’nin (DGB) merkezi gösterisi yaklaşık bin 500 kişinin katılımıyla Leipzig kentinde yapıldı.

DGB Başkanı Reiner Hoffmann, burada yaptığı konuşmada, ülkenin doğusundaki eyaletlerde, batıdaki eyaletlere göre ortalama 3-4 saat daha fazla çalışıldığına işaret etti ve Almanya’da yaşam koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Dijitalleşme, küreselleşme ve iklim değişiminden dolayı iş hayatının gelecekte hızlı bir dönüşüm geçireceğine dikkati çeken Hoffmann, "Bu dönüşümü tek başına piyasalara ve şirketlere bırakmamalıyız." dedi.

Başkent Berlin’de de sendikalar ve değişik siyasi partiler tarafından düzenlenen yürüyüşte, binlerce kişi Hackescher Markt Meydanı’ndan 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı tarihi Brandenburg Kapısı'na (Brandenburger Tor) kadar yürüdü.

Burada kurulan sahnede yapılan konuşmalarda 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine dikkat çekilerek, seçimlerde demokrasi yanlısı partilerin desteklenmesi gerektiği belirtildi, aşırı sağcı partilerin Avrupa’da güçlenmesinin ve etkilerini artırmalarının istenmediği vurgulandı.

Hamburg kentinde düzenlenen gösteride konuşan Verdi Sendikası Başkanı Frank Bsirske de halka AP seçimlerine katılmaları çağrısında bulunarak, iklim değişikliği, mali krizler, göç hareketleri, terörizm ve uluslararası ticari krizlerden dolayı ülkelerin daha fazla işbirliğine gitmeleri gerektiğini vurguladı.

Bsirske ayrıca, kamu ihalelerinin toplu sözleşmelere uyan şirketlere verilmesini istedi.

Öte yandan Thüringen eyaletinin Erfurt kentinde düzenlenen gösteride polis ile göstericiler arasında olayların çıktığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Erfurt'ta yürüyüş düzenlediği, gösteriyi engellemek isteyen çok sayıda kişinin yürüyüş güzergahında oturma eylemi yaptığı ifade edildi.

Polisin yürüyüşü engellemek isteyenlere karşı cop ve biber gazı kullandığı, olayda 4 polisin yaralandığı kaydedildi.

Saksonya eyaletinin Plauen kentinde de aşırı sağcı "Üçüncü Yol" adlı partinin düzenlediği eylem çerçevesinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve çok sayıda TOMA'nın hazır bekletildiği bildirildi.