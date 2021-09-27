Almanya yine koalisyonla yönetilecek: SPD seçimi ilk sırada tamamladı!

60 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu Almanya, sandık başına gitti.

6 bin 211 aday, Federal Meclis'te yer alabilmek için yarıştı. Seçmen, 16 eyalette 85 bin sandıkta oy kullandı.

Sosyal Demokrat Parti seçimi önde tamamladı

Federal Seçim Kurulunun ön seçim sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak seçimi önde tamamladı.

Zafer konuşması yapan Sosyal Demokrat Partinin başbakan adayı Olaf Scholz,

"Sonuçlar, seçmenlerin beni başbakan olarak görmek istediklerini gösteriyor. Yıl sonuna kadar yeni bir hükümet kurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Hristiyan Birlik Partileri az farkla ikinci sırada

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 24,1 oy oranı ile ikinci oldu.

Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, bir koalisyon kurmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yeşiller Partisi yüzde 14,8, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi Afd yüzde 10,3, Sol Parti yüzde 4,9 oy aldı.