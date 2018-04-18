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Almanya yine kaşınıyor! Sözde Ermeni soykırımı anıtı dikildi

Almanya’nın Köln kentinde iki Alman tarafından yapılan sözde Ermeni soykırım anıtı dikildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 00:35
Almanya yine kaşınıyor! Sözde Ermeni soykırımı anıtı dikildi

Almanya’nın Köln kentinde yasadışı olarak sözde Ermeni soykırımını temsil eden bir anıt dikildi.

ALMAN POLİSİ KALDIRMIYOR

 

Stefan Kaiser ve Max Scholz adlı iki Alman tarafından yapılan ve yasadışı olarak dikilen anıtı belediye görevlileri ve polis kaldırmak için beklerken mahkemeden kaldırılamayacağı yönünde haber geldi.

MECLİS GÜNDEMİNDE AMA...

Şehir parlamentosundaki bazı politikacıların yasadışı şekilde dikilen anıtın resmi olarak kalabilmesi için konuyu meclis gündemine getirecekleri belirtildi.

200 kilo ağırlığında, 1.5 metre yüksekliğindeki olan anıt, piramit şeklinde tasarlanmış.

Tepesinde bir adet çatlamış nar bulunan yasadışı anıtın üzerinde ise Türkçe, Ermenice, Almanca ve İngilizce “Bu acı hepimizin” yazıyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 00:35
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YORUM YAZ

  • alperenalperen3 sa önce
    almanyada yaşayan TÜRKLER terkedin Almanya yı ekonomileri tepe takla olsun şeref yoksunu ülkenin. Oraya dikilecek en güzel anıt Adolf Hitlerin Yahudileri katletmesinin resmi.
  • Hy-hyHy-hy5 sa önce
    Keşke yanına birde "HOLOKOST"anıtı dikselerdi.
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp7 sa önce
    Ne bekliyoruz ? Hade AB ne!
  • Mahmut Mahmut 10 sa önce
    Reis nerde yaa, şu almanlara bir bağırsın :)))
  • AbdoAbdo12 sa önce
    Gurbetcilerimiz bir karar alsa hepsi memleketlerine dönse ekonomileri allak bullak olur
  • yavuz selimyavuz selim13 sa önce
    belki simdi zamani degil ama, Türkiye neden 1941-45 arasi Almanlarin yüzünden 1 Milyon Yunanin alman isgalinden öldügünü ele almaz? Neden Tarihcilerimiz karsilastirma yapmaz: 600 yillik Yunanistanda ki Türk Hükumdarligi ile sadece 4 Yillik Alman isgali ve 1 Milyon yunanin öldügünü?
  • cihadcihad13 sa önce
    tam size göre bi kazık olmuş oturun durun
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