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Almanya, yabancıların şirket alımında kontrolü sıkılaştırdı

Ülkede hükümet, Alman şirketlerinin AB dışından bir yatırımcı tarafından satın alınmasına daha kolay müdahale etmek için güvenlik soruşturması için kriter olan hisse oranını yüzde 25'ten yüzde 10'a düşürdü

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:17
Almanya, yabancıların şirket alımında kontrolü sıkılaştırdı

BERLİN (AA) - Almanya'da hükümet, yabancıların savunma, gıda, su, enerji, telekom, ulaşım altyapısı, finans ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Alman şirketlerini devralması konusunda kuralları sıkılaştırdı.

Alman hükümeti, ulusal güvenlik için önem taşıyan Alman şirketlerinin Avrupa Birliği (AB) dışından bir yatırımcı tarafından satın alınması durumunda daha kolay müdahale etmek için güvenlik soruşturması için kriter olan hisse oranını yüzde 25’ten yüzde 10’a düşürdü.

Ülke için "kritik" olarak nitelendirilen sektörlerde yer alan Alman şirketlerini daha iyi korumak için hükümete daha fazla yetki veren yeni kriter, özellikle savunma, gıda, su, enerji, telekom, ulaşım altyapısı, finans veya siber güvenlikle ilgili şirketleri kapsıyor.

Berlin’in yeni kriterinin öncelikle Çinli yatırımcıları hedef aldığı iddia ediliyor. Almanya, Çinli yatırımcıların ülkenin sanayisini olumsuz yönde etkilemesi ve ülkenin ileri teknoloji alanındaki know-how'ının ülke dışına taşınması konusunda endişeler yaşıyordu.


- Almanya'nın serbest dolaşıma daha fazla ihtiyacı var


Alman Sanayi Federasyonu (BDI), Alman kabinesinin aldığı kararı eleştirerek, Almanya’nın yabancı yatırımcılara açık olması gerektiğini belirtti.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu değişikliğin yabancı yatırımcıya olumsuz sinyal göndermemesi için dikkatli bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayarak, Alman iş dünyasının; mülkiyetin korunması ve sermayenin serbest dolaşımına diğer ülkelerin iş dünyasından daha çok bağlı olduğunu kaydetti.

Treier, bir girişimcinin yasal olarak kazanılmış mülkünü satmasına izin verilmesinin önemli olduğunu belirterek, yabancı yatırımcılar için güvenlik soruşturmalarında kriterin yüzde 25’ten yüzde 10'a düşürülmesinin sorun oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Alman medyasında, Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi’nin (BSI), yüksek teknoloji üreten Alman şirketlerini Çin merkezli siber saldırılara karşı uyardığı iddiasına yer verildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:17
  1. Almanya
  2. güvenlik soruşturması
  3. kriter
  4. şirket alımı
  5. yatırım

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