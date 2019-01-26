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Almanya, Venezuela'da erken seçim ilan edilmezse Guaido'yu tanıyacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Nicolas Maduro ivedilikle güvenilir erken seçimin yolunu açmazsa, bu siyasi süreci başlatması için Juan Guaido’yu geçici başkan olarak tanımaya hazırız"

26 Ocak 2019 Cumartesi 20:00
Almanya, Venezuela'da erken seçim ilan edilmezse Guaido'yu tanıyacak

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ivedilikle bir erken seçim ilan etmemesi durumunda bu siyasi süreci başlatması için Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu geçici başkan olarak tanımaya hazır olduklarını açıkladı.

Maas, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Avrupalıların Venezuelalıların kendi geleceği konusunda özgür bir şekilde karar vermeleri gerektiğini vurguladıklarını ifade etti.

Yeniden barışın ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için, Venezuela anayasasına uygun olarak barışçıl ve güvenilir bir siyasi sürece ihtiyaç duyulduğunu aktaran Maas, "Nicolas Maduro ivedilikle güvenilir erken seçimin yolunu açmazsa, bu siyasi süreci başlatması için Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanımaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, Ulusal Meclis’in Venezuela halkının tek demokratik meşru temsilcisi olduğunu savundu.

Avrupa'nın bu önemli konuda tek sesle konuşmasının iyi olduğunu ifade eden Maas, bundan sonraki gelişmeleri de Avrupa’daki ortaklarıyla koordine edeceklerini kaydetti.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkının özgür ve güvenli bir şekilde kendi geleceği konusunda karar vermesi gerektiğini belirterek, "8 gün içinde seçim ilanı yapılmazsa böyle bir siyasi süreci başlatacak Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanımaya hazırız." ifadesini kullandı.

Daha önce İngiltere, Fransa ve İspanya’dan de benzer açıklamalar yapılmıştı.

Venezuela'da hafta içi muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere neden olmuştu.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve ABD başta olmak üzere aralarında Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala'nın da olduğu bazı ülkeler tarafından tanınmıştı.

Türkiye, Meksika, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 20:00
  1. Almanya
  2. Heiko Maas
  3. Venezuela

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