Almanya ve Rusya'da iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR yurt dışı iş başvuru formu

Almanya’dan sonra şimdi de Rusya binlerce işçi alımı yapıyor. Kremlin yeni yılda 145 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Rusya’da farklı sektörlerde yabancı işçi istihdamı sağlayanacak. Peki Rusya hangi sektörlerde işçi alımı yapacak? Rusya’da işçi olmak isteyenler başvuruyu nasıl yapacak?

Rusya, yeni yılda yabancı işçi kotasını yükseltecek. Kremlin, 145 bin kişilik yabancı istihdamı planlıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 2019 yılında yabancı işçi kotalarının artırılacağını söyledi.

Almanya 8 bin Türk işçi alımı yapacak?

Yabancı işçi alımında öne çıkan sektörlerden ilki enerji. Altyapı projeleri de yabancı işçilerin Rusya'da çalışabileceği alanlar arasında. Sibirya'nın Gücü boru hattı, iş alanlarının arasında gösteriliyor. Rusya'da birçok Türk firması faaliyet yürütüyor. Konuttan enerjiye birçok sektörde yer alan Türk şirketleri, son yıllarda yapılan havalimanı ihalelerinde de öne çıktı. Rusya'da 150 binden fazla Türk vatandaşının yaşadığı biliniyor. Kariyer yapmak isteyenler Rusya ortaklı şirketlerin iş ilanlarına başvuru yaparak da Rusya'da iş sahibi olabiliyor.

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Almanya iş başvurusu şartları

Almanya Türkiye'den yaklaşık 8 bin işçi alacağını duyurmasının ardından binlerce Türk vatandaşı başvuru şartları, nasıl ve nereden başvuru yapılacağını ve maaşların kaç para olacağını araştırmaya başladı. Almanya işçi alımı haberinin açıklanmasının ardından başvuru yapmak isteyen vatandaşlar OGM AŞ internet sitesini çökertti. Yaşanan teknik sıkıntının ardından yeni bir açıklama yapan OGM AŞ başvuruların ücretsiz olduğunu duyurdu. Almanya'ya işçi olarak nasıl giderim diye düşünen vatandaşlar için başvuru şartları belli oldu. Başvuru yapacak adaylarda aranan tek şart 20 yaşından büyük 45 yaşından küçük olmak. Bu yaş aralığında olan herkes Almanya işçi başvurusunda bulunabilir. Herhangi bir eğitim ya da dil zorunluluğu yok. Bu şarta uyan tüm vatandaşlar Almanya işçi alımı başvuru formunu doldurabilir. Almanya işçi başvuruları nereden yapılacak: Almanya'da işçi olmak için iş başvurusunda bulunmak isteyen kişiler “www.obm­turkiye.com” adresi üzerinden iş başvuru formu dolduracak. Yine şirket İŞKUR üzerinden başvuruları kabul edecek.