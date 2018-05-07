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Almanya ve Fransa'dan İran'a nükleer sözü!

Almanya ve Fransa, İran’la yapılan nükleer anlaşmaya bağlılık sözlerini yineledi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:03
Almanya ve Fransa'dan İran'a nükleer sözü!

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen iki ülkenin Dışişleri Bakanları Heiko Maas ve Jean Yves Le Drian görüşme sonrası yaptıkları ortak açıklamada, Almanya ve Fransa'nın İran ile olan nükleer anlaşmaya bağlı kalmaya devam edeceğini belirtti.

AA'nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan vazgeçilmesi halinde "bu anlaşmanın başarısızlığının bir tırmanışa yol açacağını, 2013'ten önceki döneme dönmekten endişe ettiklerini ve bunun kimsenin çıkarına olmayacağını" savundu.

İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın dünyayı daha güvenli hale getirdiğini vurgulayan Maas, “Anlaşmaya göre İran'ın nükleer programı için sınırlama ve kontrol mekanizmalarına uygun bir alternatif görmüyoruz.” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Almanya ile İran nükleer anlaşmasını korumaya kararlı olduklarını vurguladı.

Le Drian, söz konusu anlaşmayı "İran'ın nükleer bomba geliştirmemesini sağlamanın doğru yolu" şeklinde niteleyerek, “Bu anlaşma, ABD kararından bağımsız olarak sürdürülmeli.” dedi.

Temmuz 2015'te, AB ve P5 + 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise ''en kötü anlaşmalardan biri" olarak tanımladığı İran ile nükleer anlaşmadan ABD’yi çekmekle tehdit ediyor.

Trump'ın bu konudaki kararını 12 Mayıs’a kadar vermesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:03
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