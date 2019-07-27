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Almanya ve Fransa’dan Bilecik’e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘’Değerler Eğitimi Programı’’ kapsamında Almanya ve Fransa’dan gelen öğrenciler, Bilecik’in tarihi mekanlarını gezdi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:33
Almanya ve Fransa’dan Bilecik’e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘’Değerler Eğitimi Programı’’ kapsamında Almanya ve Fransa’dan gelen öğrenciler, Bilecik’in tarihi mekanlarını gezdi.


Şeyh Edebali Türbesi’nde dua eden öğrenciler daha sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezerek, Bilecik Belediyesi görevlilerinden Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.


Tarih Şeridi Gösteri salonunda Bilecik Fethi belgeselini izleyen öğrenciler daha sonra Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini gezdiler.


Bilecik’in geçmiş ve yakın tarihi hakkında müze yetkililerinden bilgi alan öğrenciler, misafirperverlikten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:33
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