Almanya ve Belçika’da raflar boşaldı! Irkçılığın ardından gıda krizi Avrupa’yı yakıyor

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle raflar boşaldı. Haftasonu, marketlere gidenler, ne ayçiçek yağı bulabildi ne de un. Koronanın başlarında yaşanan alışveriş paniği yine kendini gösterince fırsatçılar da türedi. Kriz öncesi yağ stoklayan fırsatçılar, internette bir litre ayçiçek yağını 8.5 eurodan satmaya başladı.

Alternatife yöneliyorlar

Hürriyet Avrupa’dan Fatih Yılmaz’ın haberine göre Almanya’da ayçiçek yağı bulamayanlar kolza yağı (Rapsöl) ile zeytinyağına yöneldi. Bu yağların da fiyatları iki katına çıktı. 2021'de bir euronun altında satılan kolza yağının yeni fiyatı 1.79 euro oldu. Ayçiçek yağındaki kriz un ve makarnaya da yansıdı. Marketlerde un da bulunmuyor. Elinde un olan marketler, satışa sınırlama getirdi. İlk paket 0.39 cente satılırken, market 2 paket alandan 2 euro talep ediyor.

Panik bu hafta da sürecek

Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Birliği (OVID) Genel Müdürü Gerhard Brankatschk, en önemli ayçiçeği yağı tedarikçisi olan Ukrayna'dan ürün tedarik edilemediğini, yakında kıtlık yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. İnsanlar panik ile marketlere hücum edince, stoktaki mallar tükendi. Bugün marketlerde sabahın erken saatlerinde yağ, un almak için uzun kuyruk oluşması bekleniyor.

Belçika’da da satışa sınırlama

Belçika'da faaliyet gösteren market zincirlerinden Colruyt, un ve yağ satışına sınırlama getirdi. Colruyt, talepte aşırı yükseliş olduğu gerekçesiyle, müşterilerinin en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un alabileceğini duyurdu. Diğer Avrupa ülkelerinde de aynı uygulamaya bu hafta içerisinde geçilmesi bekleniyor. En büyük temenni ise savaşın bir an önce sona ermesi olurken, tüketiciler kolza yağı ile ceviz yağına yönlendiriliyor.