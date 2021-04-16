Almanya tam kapanmayı tartışıyor! Son 24 saatte 25 bin 831 koronavirüs vakası tespit edildi

Angele Merkel hükümeti, ülkeyi tam kapanmaya götürmek amacıyla çalışmalar yürütürken son 24 saatte 25 bin 831 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Almanya’da koronavirüs salgınında son 24 saate 25 bin 831 vaka tespit edildiği açıklandı. Robert Koch Enstitüsü’nden yapılan açıklamada ayrıca son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 247 olarak belirtildi. Ayrıca son 7 günde her 100 bin kişide 160,1 vaka kaydedildi.

“Vaka sayılarında ciddi artış devam ediyor”

Salgının gidişatıyla alakalı durum değerlendirmesinde bulunan Robert Koch Enstitüsü, “Paskalya döneminde geçiçi bir gerilemeden sonra vaka sayılarında ciddi artış devam ediyor.” açıklamasında bulundu. Özellikle genç yaş gruplarında vakaların arttığının altını çizdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 79 bin 628 oldu

Almanya’da salgının başlangıcından bu yana toplam 3 milyon 99 bin 273 vaka tespit edilirken, hastalığı atlatanların sayısı 2 milyon 752 bin olarak kaydedildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 79 bin 628’e yükseldi.

Merkel AYM’ye gitmekle tehdit etti

Öte yandan Almanya Başbakanı Angele Merkel, “Virüs gecikmeyi affetmez” diyerek Enfeksiyon Koruma Yasası’nda değişiklik istedi, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasını gerekçe gösteren muhalefet ise Anayasa Mahkemesi’ne gitmekle tehdit etti.



