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Almanya Tabibler Birliği, başörtülü kadınlara sahip çıktı

Başörtülü aileleri muayene etmeyen Alman doktor disiplin kuruluna sevk edildiMainz Bölgesi Tabipler Birliği, Almanya'nın Hessen eyaletindeki Waechtersbach kentinde başörtülü kadınları, Almanca bilmeyen ve 5'ten fazla çocuk sahibi olan aileleri muayenehanesine kabul etmeyen doktorun disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Almanya Tabibler Birliği, başörtülü kadınlara sahip çıktı

Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamada, birliğe üye 3 kişiden olaşacak bir komisyonun, Alman doktorun ifadesini alacağı ve doktora gelecekte sigortalı hastaları tedavi etmeme gibi ağır bir cezanın verilebileceği ifade edildi. Koyduğu kurallarla hasta seçtiği için özür dileyen doktora en hafif ceza olarak, uyarı veya para cezası verilebileceği kaydedildi. Başörtülü kadınların muayenesinin zor olduğunu savunan Alman doktor, daha önce gazetelere yaptığı açıklamada, 17 yıldır doktorluk yaptığını ve çok sayıda Türk hastası olduğunu belirterek, kapalı ve Almanca konuşamayan hastaların muayenesinin mümkün olmadığını savunmuştu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:14
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