Almanya Tabibler Birliği, başörtülü kadınlara sahip çıktı

Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamada, birliğe üye 3 kişiden olaşacak bir komisyonun, Alman doktorun ifadesini alacağı ve doktora gelecekte sigortalı hastaları tedavi etmeme gibi ağır bir cezanın verilebileceği ifade edildi. Koyduğu kurallarla hasta seçtiği için özür dileyen doktora en hafif ceza olarak, uyarı veya para cezası verilebileceği kaydedildi. Başörtülü kadınların muayenesinin zor olduğunu savunan Alman doktor, daha önce gazetelere yaptığı açıklamada, 17 yıldır doktorluk yaptığını ve çok sayıda Türk hastası olduğunu belirterek, kapalı ve Almanca konuşamayan hastaların muayenesinin mümkün olmadığını savunmuştu.