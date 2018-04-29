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Almanya sipariş vermişti! İmza tarihi açıklandı

MBDA ve Lockheed Martin'in Almanya için geliştirdiği TLVS programı sözleşmesinin 2018 sonunda imzalanması bekleniyor.

29 Nisan 2018 Pazar 16:16
Almanya sipariş vermişti! İmza tarihi açıklandı

MBDA ve Lockheed Martin'in Alman Silahlı Kuvvetleri için geliştirdiği yeni nesil Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi (TLVS) programında, ilgili sözleşmenin 2018 sonunda imzalanması bekleniyor.

C4 Defence’in haberine göre, ihracat potansiyelini de göz önüne alan firmalar, uluslararası pazarda da müşteri arayacak. MBDA ve Lockheed Martin, 8 Mart'ta, Alman Ordusu'nun TLVS geliştirme programı kapsamında iş birliği yapmak üzere yeni bir ortak girişim kurduklarını açıklamıştı. 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 16:16
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