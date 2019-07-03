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Almanya Schengen vizesi başvuruları artık Adana’da

Adana Sanayi Odası (ADASO) ile iDATA arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, 16 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Adana Sanayi Odası’ndamobil başvuru hizmetine başlayacak.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:23
Almanya Schengen vizesi başvuruları artık Adana’da

Adana Sanayi Odası (ADASO) ile iDATA arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, 16 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Adana Sanayi Odası’ndamobil başvuru hizmetine başlayacak.


Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Adana Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen, "Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki Son Gelişmeler ve Bunun Türk Ekonomisine Yansımaları" konulu toplantısında Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ile görüşen Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, her iki ülke arasında ticaretin daha da hız kazanması için Almanya’ya Schengen vizesi başvurularının bölgede de yapılmasının önemine değinmişti.


Bunun üzerine Adana Sanayi Odası ile iDATA arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 16 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Schengen vize işlemleri Adana Sanayi Odası’ndaki İDATA ofisinden yapılabilecek.


Açılacak iDATA ofisiyle iş adamları ve vatandaşların farklı şehirlerden Schengen vizesi almak zorunda kalmayacağına değinen Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, “Adana Sanayi Odası binasında hizmete girecek olan iDATA ofisi ile birlikte sanayicimiz ve vatandaşlarımızın vize işlemleri hızlanacak ve kolaylaşacak. iDATA ofisi ile birlikte kişiler daha kolay seyahat edebilmeleri için, zamandan ve birçok yönden tasarruf sağlayacak” dedi.


Adana’nın en büyük ticaret hacminin Almanya olduğunu belirten Kıvanç sözlerini şöyle sürdürdü:


“Adana’nın Almanya’ya ihracatı 2018 yıllı itibariyle 300 Milyon Euro yaklaşmıştır.Almanya ise bölgemiz için üçüncü büyük ithalat yaptığımız tedarikçi ülke konumundadır. İnanıyorum ki Almanya ile son dönemde artan ihracat hacmimiz odamızda kurulacak olan ofis ile birlikte çok daha ileriye taşınacaktır.”


İDATA’dan yapılan açıklamada ise Akdeniz bölgesine özel olarak sunulan bu yeni hizmet ile birlikte biometrik işlem cihazı ve yetkili ekibi sayesinde, vize başvurusu yapmak isteyen kişilere daha üstün hizmet ve ulaşım kaynaklı zaman ve maliyet avantajı sağlayacağı belirtildi.


Açıklamada ayrıca, “2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren açılan www.randevu.idata.com.tr adresindeki İDATA sisteminden ücretsiz olarak randevu alabilecek.Adana Sanayi Odası’nda faaliyete başlayacak olan İDATA Mobil başvuru ofisi, Almanya Schengen Vize başvurularınızı 16 Temmuz 2019 tarihi itibariyle kabul edecektir. İDATA Mobil başvuru ofisine eksiksiz sunulan başvuru dosyalarının kabulü sonrası, tarafınıza Mobil Ekibin gerçekleştireceği biometrik işlemleriniz için (Parmak izi alımı) randevu günü verilecektir. Başvurunuza ait vize harcı ve İDATA Koordinasyon bedeli, başvuru sırasında İDATA Mobil ofisinde tahsil edilmektedir. Başvuru öncesi herhangi bir ödeme veya havale yolu ile ön ödeme talep edilmemektedir. Mobil başvuru hizmeti hakkında sorularınız için +90 0850 460 84 93 numaralı hattan İDATA Çağrı Merkezine veya www.idata.com.tr web sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz” denildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:23
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