Almanya sandık başına gitmeye hazırlanıyor! Yeşiller Partisi’nin adayının ilginç fotoğrafı ortaya çıktı

Almanya, 26 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimlere odaklanmış durumda.

Büyük seçime günler kala ise ortaya çok tartışılacak görüntüler çıktı.

Irak’ta çekilen silahlı pozları ortaya çıktı

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden biri olan Bild'de yer alan haberde, Yeşiller Partisi'nin 30 yaşındaki adayı Vaniessa Rashid'in 2015 yılında çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Henüz 2 yıllık bir Yeşiller Partisi mensubuyken çekilen karelerde Rashid, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde askerlerle birlikte silahları incelerken görülüyor. Bazı fotoğraflarda Rashid'in ağır silahları tutması ve poz vermesi dikkat çekiyor.

"Peşmergeyi ziyaret ettiğimde çekildik”

Haberde Rashid'in söz konusu fotoğrafları 14 Nisan 2015 yılında Facebook profiline yüklediği belirtilirken, "Fotoğraflar şimdi silindi. Kendisi 1997 yılında o bölgeden henüz 6 yaşındayken Almanya'ya geldi" yorumunu yaptı. Gazeteye konuşan Rashid, "DEAŞ'a karşı savaşan peşmergeyi ziyaret ettiğimde çekildi bu fotoğraf" dedi.

"Yanlış anlaşılmasından endişelendiğim için sildim”

Rashid, Yezidiler'in DEAŞ'tan kurtarıldıktan sonra fotoğrafların çekildiğini söylese de Bild, bölgenin DEAŞ'ten Kasım 2015'te temizlendiğini hatırlattı. Rashid, "Fotoğrafların yanlış anlaşılmasından endişe ettiğim için fotoğrafları sildim" ifadesini kullandı.