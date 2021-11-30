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Avrupa Almanya’da salgın kısıtlamaları daha da sertleşiyor! Yoğunluk nedeniyle hastaneler ameliyatları erteliyor
Avrupa

Almanya’da salgın kısıtlamaları daha da sertleşiyor! Yoğunluk nedeniyle hastaneler ameliyatları erteliyor

Almanya’da yeni hükümet salgınla mücadele için daha sert önlemler almayı planlıyor. Koronavirüs vakalarının arttığı ülkede tamamen kapanma tartışmaları devam ederken, hastanelerin çoğu yapılması gereken ameliyatları artan yoğunluk nedeniyle erteliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 20:15:00 - 2021-11-30 21:31:27
Almanya’da salgın kısıtlamaları daha da sertleşiyor! Yoğunluk nedeniyle hastaneler ameliyatları erteliyor

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Almanya'daki hastanelerin dörtte üçü ameliyatları ertelemeye başladı. Yoğun bakım ünitelerine korona vakalarının alınması sebebiyle, aciliyeti bulunmayan ameliyatların ötelendiği belirtildi. Özellikle ortopedik ameliyatlar ileri tarihe atılırken, durumun hastalara fiziksel ve psikolojik yük getirdiğine de işaret edildi. 

 

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