Almanya saldırıya uğradığını duyurdu!

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kahl, dün (pazartesi) yaptığı açıklamada, nispeten basit bir saldırı türü olan yüklenme saldırılarının başarıyla püskürtüldüğünü söyledi. Kahl, son verilere göre bu saldırıların kalıcı bir hasara yol açmadığını ve herhangi bir verinin de sızdırılmadığını kaydetti.

Dağıtık Hizmet Reddi (DDoS) saldırıları olarak bilinen bu tür saldırılar sırasında bilgisayar korsanları sunuculara yüklenerek sistemi felç etmeye çalışıyorlar. Sözcü, Alman yetkililerin 24 Şubat’ta Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş açmasından bu yana herhangi bir büyük siber saldırı tespit etmediklerini söyledi.

Almanya merkezli Der Spiegel dergisi, Rus bilgisayar korsanlarının Almanya’daki yetkili makamlara ait internet sitelerini geçici olarak erişilemez hale getiren saldırılar başlattığını bildirmişti.