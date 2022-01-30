Almanya sağlık sistemindeki skandalı konuşuyor! Türklerden TTB’ye çağrı: Gel yaşanan kaosu yerinde gör ve raporla!

Almanya’da koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılan bilgisayar yazılımındaki hata nedeniyle vaka oranlarının gerçekleri yansıtmadığı, raporlama sisteminin hatalı olduğu ortaya çıktı. Hastanelere farklı hastalık nedeniyle giden milyonlarca vatandaşa ‘korana pozitif’ diyerek kayıtları girilmiş ancak gerçekler hiç de öyle değilmiş. Aşı olmayan 42 milyon kişiye ise aşı sertifikası verilerek büyük bir skandala imza atılmış.

Salgından sorumlu kurumun raporlama sistemi hatalıymış

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü tarafından hazırlanan raporlama yazılımının hatalara neden olduğu ve gerçekte vaka sayılarının daha da yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Salgından sorumlu kurumun bilgisayar yazılımının acilen güncellenerek sorunların çözülmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Ortaya çıkan vahim hata nedeniyle vaka sayıları günlük kayıt edilemiyor

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nün hazırladığı yazılımdaki ciddi hata nedeniyle vakaların günlük olarak işlenemediği ve raporlamadaki hataların düzeltilmesi için iş yoğunluğunun arttığı ifade ediliyor.

Yüzde 40’ını yanlışlıkla ‘korona’ diyerek kayıtlara almışlar

Özellikle Almanya’nın bazı eyaletlerinde, başka hastalık nedeniyle hastanelere giden vatandaşlardan 4 kişiden sadece 1’inin koronavirüs tedavisi görürken tüm giden hastaların ise koronavirüs vaka kayıtlarına alındığı ortaya çıktı. Almanya’nın Bremen kentinde bu durumda olanların oranı ise yüzde 40 olarak belirtiliyor.

42 milyon kişiye aşı olmadıkları halde sertifika verilmiş

Almanya’da salgınla ilgili yaşanan bir başka skandal ise aşı sertifikalarında yaşanıyor. Ülke çapında bugüne kadar 162 milyon kişiye aşı yapılmış olmasına karşın toplam 204 milyon kişinin aşı sertifikası çıkardığı belirlendi. Aradaki 42 milyona nasıl ve neden sertifika verildiği ülke genelinde tartışılıyor. Almanya yetkilileri bu konuda net bilgi veremiyor ve çelişkili ifadeler kullanıyor. Almanya’da kısaca koronavirüsle mücadele kapsamında ciddi bir kaos yaşanıyor.