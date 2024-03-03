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Dünya Ses kayıtları basına sızdırılmıştı! Almanya'dan Rusya açıklaması
Dünya

Ses kayıtları basına sızdırılmıştı! Almanya'dan Rusya açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-03-03 23:59:00 - 2024-03-04 00:05:55
Ses kayıtları basına sızdırılmıştı! Almanya'dan Rusya açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman yetkililerin Ukrayna’ya silah gönderilmesine ilişkin yaptığı görüşmenin kayıtlarının Rus basınında yayınlanmasına tepki gösterdi.

Rus medyasının cuma günü Almanya’nın üst düzey askeri yetkililerinin Ukrayna’ya silah gönderilmesine ilişkin yaptığı görüşmenin kayıtlarını yayınlamasının ardından Almanya’dan yeni bir açıklama daha geldi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Bu kayıt bizi istikrarsızlaştırmak ve tedirgin etmek için kullanılıyor” iddiasını öne sürdü.

Yayınlanan kayıtların Putin’in yürüttüğü istihbarat savaşının bir parçası olduğunu belirten Pistorius, orduda başka bir sızıntının olduğundan haberdar olmadığını ifade etti.

Pistorius, olayla ilgili herhangi bir karar vermek için askeri soruşturmanın sonucunu bekleyeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada ise, “Almanya’dan bir açıklama bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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