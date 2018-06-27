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Alman gemisi kendini havaya uçurdu

NATO görevlerine hazır olup olmadığı tartışılan Almanya, Savunma Bakanlığına bağlı gerçekleştirilen bir deniz tatbikatında sınıfta kaldı. Donanmaya ait bir fırkateynden atılan füze, gemiyi havaya uçurdu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:13

Almanya'nın NATO görevlerine hazır olup olmadığı devamlı bir tartışma konusuyudu. Uzun süredir konuşulan bu konu dedikodu olmaktan çıktı, somut bir gerçekliğe döndü. Sebebi ise Almanya'nın bir tatbikatta gerçekleştirdiği başarısızlık...

KENDİNİ VURAN GEMİ

Almanya, Savunma Bakanlığına bağlı gerçekleştirdiği bir deniz tatbikatında, kendi donanmasına ait bir gemiyi havaya uçurdu. Donanmaya ait bir fırkateynden atılan SM-2 tipi bir füze, gemiden ateşlendiği anda fırkateynin içinde patladı.

Patlamanın ardıdnan gemide ağır hasar meydana gelirken sorunun neyden kaynaklandığına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu arada mürettebattan yaralanan veya hayatını kaybedenin olmadığı belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:13
  1. almanya
  2. savunma bakanlığı
  3. donanma
  4. tatbikat
  5. nato
  6. füze
  7. gemi

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet16 sa önce
    daha berter ola terörist destrekcisi pkk yuvası alamanya
  • HayrettinHayrettin18 sa önce
    Ellerinde patladı yani....
  • ahmetahmet16 sa önce
    Hakkınızı almaya basladınızmı !!! ALLAHım sana şükürler olsun.
  • SelimSelim15 sa önce
    Beter olun şerefsizler. Hitler Yahudileri ülkeden kovabilmek için her şeyi yaptı ama ALmanya en sonunda tamamen yahudilerin eline geçti.
  • kayıkayı13 sa önce
    beterin beteri olun
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU18 sa önce
    EEE. BU GÜNLER İYİ GÜNLERİ.ŞERLERİ BELALARI BAŞLARINA ÇIKA İNŞAALLAH.
  • güneşligüneşli17 sa önce
    güzel bir haber
  • FatihÇ.FatihÇ.18 sa önce
    Eee ne duruyoruz üretiğimiz akıllı füzelerden satalım nasıl fırlatılıyormuş görsün kanı bozuk şerefsiz almanya.
  • YİYOSASEN SALDIR KOĞBOYYİYOSASEN SALDIR KOĞBOY16 sa önce
    1990 DLARDAN ÖNCE BİZE SATIKLARI FIRKATEYNLERİ HALEN KULANIYOZ HİÇ BİRŞEYOLMADIDA BUNLARAMI OLUYO İNANIRSAM ARBA OLAYIM1945 DEN BUYANA ORDUKURMAMANIN VERDİĞİ EKONOMİK REFAH ABD SİLAHLAN DEMESİ1940 DA HİTLERİ İNGİLTEREYE SALDIRTAN ABD BUGÜN RUSYAYA SALDIR DİYO AMA YEMEZLER JAPONYAYADA SENDE ÇİNE SALDIRDİYO ODA YERGİBİ YAPIYO ABD YEMEZLER
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