'Almanya, Putin Rusya'sına karşı daha sert olmalı!'

Yetmişin üzerinde Alman akademisyen ve dış politika uzmanı, Almanya'nın Rusya politikasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yayılmacı tasarımlarına karşı örtülü teşvikten açık direnişe doğru temelden değiştirilmesini talep eden açık mektup yayınladı.

Alexander J. Motyl imzasıyla Atlantik Konseyi'nin sitesinde yayımlanan makalede, bir grup Alman entelektüelin imzaladığı açık mektupta Almanya'nın Rusya politikasını eleştiren görüşlere yer verildi.

Mektupta Berlin, Almanya ve Avrupalı ​​müttefiklerinin Avrupa projesinin merkezinde yer aldığını tüm kalbiyle reddeden, giderek otoriterleşen bir Rus rejimiyle normal ilişkiler sürdürmeye istekli olması nedeniyle sürekli olarak eleştiriliyor.

'Almanya'da Putin'in Rusya'sına karşı daha sert bir duruş için çağrılar artıyor'

Almanya'nın ve Avusturya'nın önde gelen Doğu Avrupalılarından bazıları tarafından da imzalanmış olan mektup, Putin rejiminin iç vahşetlerini ve dış saldırganlık eylemlerini lanetleyen bir genel bakışla başlıyor. Yazarların mektubunda Almanya'nın Rusların kötü davranışlarına karşı abartılı toleransı vurgulanırken "Avrupa'nın en büyük ekonomik gücü olarak Almanya, otuz yılı aşkın süredir bu olup bitenleri eleştirel ama çoğunlukla pasif bir şekilde değerlendiriyor." ifadesine yer veriliyor.

Açık mektupta, Almanya'nın Rusya'nın “birçok intikamcı macerasına” tepkisinin “uygun olmadığı” belirtiliyor. Uzmanlar, Berlin'in politikalarının Doğu Avrupa'nın nükleer gücü olmayan devletlerini zayıflatmaya ve “giderek daha genişleyen bir atom süper gücü”nü güçlendirmeye gerçekten katkıda bulunduğunu söylüyorlar.

Mektupta, Kuzey Akım II boru hattının 2014'te “Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yolunu hazırladığı” iddia ediliyor. Bu durum, Almanya'nın 20 yıllık “Rus neo-emperyalizmine karşı politik pasifliğinin” “mantıksal sonucu” olarak görülüyor.

Mektubun yazarları, Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı döneminde Rusya'da işlediği suçların, Berlin'in Putin rejiminin “intikamcılığa” ve “nihilizmine” uluslararası hukuk açısından yanıt vermekteki isteksizliğini haklı çıkarmadığını açıkça belirtiyor. Ukrayna'nın yeni bir Rus işgaliyle Hitler Almanya'sının kurbanı olarak felakete uğramış bir ulusun hedef olacağına dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, “Almanya'nın Rusya politikası temelden düzeltilmelidir” sonucuna varıyor. Devam eden eylemsizliğin yalnızca Rusya'yı “daha ​​fazla ileri gitmeye teşvik” edeceği belirtiliyor. AB, NATO ve Batılı değerler topluluğunda “kilit bir ülke” olarak Almanya'nın çeşitli “paralel ve somut siyasi, yasal, diplomatik ve sivil toplumu benimseyerek, kamusal söylemin gerçeklerle arasındaki uygulama boşluğun teknik ve ekonomik önlemlerle kapatılması gerektiği ileri sürülüyor.



Özetle mektupta, Almanya'nın "Rusya'yı kontrol altına almak ve yaptırım uygulamak" ve "Moskova tarafından parçalanan ve ezilen devletleri desteklemek" konusunda çok daha fazlasını yapması gerektiği vurgulanıyor.

Çağrıya imza atan uzmanlar, Almanya'nın, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman saldırganlığının harap ettiği Ukrayna gibi ülkelerde, Rus saldırganlığını ve emperyalizmini teşvik etmeye hakkı olmadığını öne sürüyor.

Eski şansölye Gerhard Schroeder hakkında Gazprom için çalışmayı kabul ederken suçlu olmasa da ikiyüzlü davrandığı belirtilen imzacı yazarlar çevresinde, Angela Merkel'in de Putin rejiminin doğası hakkında bilgisiz olduğu kabul edilmiyor. Bu nedenle Alman basınında Alman iş dünyasının Kuzey Akım-2 boru hattı projesini yürekten desteklediği yönünde yorumlar da yapılıyor.

Rus emperyalizmine karşı bu açık körlük neden? Yeni başlayanlar için, Almanya'nın Rus otokratlarıyla uzun bir dostluk geçmişi var. Otto von Bismarck, emperyal Rusya ile yakın siyasi ve kültürel ilişkiler sürdürdü. Weimar Almanya, 1922'de Bolşeviklerle Rapallo Antlaşması'nı imzaladı.

Bilindiği gibi, Nazi Almanyası, 1939'da Sovyet diktatörü Joseph Stalin ile bir saldırmazlık paktı imzaladı ve Polonya'nın ortak işgali ve İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin önünü açtı.

Daha yakın yıllarda, Alman siyasi partileri bu geleneği sürdürdüler. Hem Sosyalistler hem de Hıristiyan Demokratlar, Putin'in maceracılığını, intikamcılığını ve neo-emperyalizmini hoşgördüler ve cesaretlendirdiler. Sosyalistler bunu yaptılar çünkü barışa bağlılıkları onları savaş tehdidine karşı kör ederken, Hıristiyan Demokratlar yakın bağları tarafından yönlendirildi.

Almanya'daki herkes Rusya'ya yönelik bu yaklaşımı kabul etmiyor. Yakın zamanda yayınlanan açık mektup, Almanya'nın entelektüel liderlerinin büyük bir bölümünün ülkenin siyasi ve ekonomik seçkinlerinin ahlaksız oportünizmini terk ettiğini bir kez daha gösteriyor. Onların çağrısı, Kremlin'in neo-emperyalizmine bir son vermeyecek ve Berlin'i hemen harekete geçmeye ikna etmeyebilir, ancak ülkenin Putin'in Rusya'sına yönelik tartışmalı yaklaşımı konusunda Alman toplumu içinde büyük bir tartışmanın gerekliliğini kesinlikle vurguluyor.

Kaynak: Atlantik Konseyi

Alexander J. Motyl, Rutgers University-Newark'ta siyaset bilimi profesörüdür