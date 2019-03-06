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Almanya'da gündem Ozan Kabak! Övgü dolu sözler

Devre arası transferi döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Hannover maçında gösterdiği performans ile ülke gündemine oturdu.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:16
Almanya'da gündem Ozan Kabak! Övgü dolu sözler

Devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında transfer olan Ozan Kabak, takımının pazar günü Hannover 96'yı 5-1 yendiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşmıştı. Bundesliga'nın resmi internet sitesi de 18'lik stoperle ilgili bir makale yayımladı.

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak 11 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, takımının pazar günü Hannover 96'yı 5-1 yendiği maçta attığı 2 kafa golüyle yıldızlaşmıştı.

"Stuttgart'a ligde kalmak için umut veriyor"

18 yaşındaki stoper, sergilediği performansla Almanya'da gündeme otururken Bundesliga'nın resmi internet sitesi de Cim Bom'un eski yıldızıyla ilgili bir makale yayımladı.

"18 yaşındaki bir önde gidiyor: Ozan Kabak, Stuttgart'a ligde kalmak için savaşma umudu veriyor" başlıklı yazıda genç savunmacının lig tarihinde bir maçta iki gol birden atan en genç savunmacı olduğu hatırlatıldı.

"Kadro planlaması için dönüm noktası"

Yazı için görüşleri alınan Stuttgart'ın eski sportif direktörü Michael Reschke, genç futbolcuyla ilgili olarak yaptığı yorumda "Ozan, Avrupa'nın en büyük genç yeteneklerinden biri ve takımın orta vadedeki kadro planlaması için çok önemli bir dönüm noktası. Üstelik bize ikinci yarıda büyük katkıda bulunabilecek bir isim." ifadelerini kullandı.

Reschke'nin yerine göreve getirilen eski Alman futbolcu Thomas Hitzlsperger ise "Ozan'ın yaptığı çılgınlık. Yaşına göre çok açık. Bu olgunluğu beni çok şaşırttı." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:16
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