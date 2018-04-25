Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya Orta Çağa geri döndü! Kurumlara Haç Sembolü

Almanya Eyalet Bakanlar Kurulu, 1 Haziran tarihi itibariyle eyalette bulunan kamu kurumlarının giriş bölümlerine haç asılması kararını verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:16
Almanya Orta Çağa geri döndü! Kurumlara Haç Sembolü

Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, haçın dini sembolden öte Bavyera eyaletinin "kültürel damgası" olduğunu ifade ederek ''Haç bir dine ait sembol değildir'' ifadesini kullandı.

Alınan kararın, Federal Hükümet kurumlarının binalarını kapsamadığı belirtildi.

EYALET HÜKÜMETİNİN ALDIĞI KARAR TEPKİLERE DE NEDEN OLDU.

Yeşiller, Sol Parti ve Hür Demokrat Partiden yapılan açıklamalarda, sembollerle uğraşmak yerine hoşgörü ve sevginin günlük siyasette yer alması gerektiği ifade edilerek alınan karar eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları da "Ben devletle kilise birbirinden ayrıdır diye biliyordum", "Yazık Orta Çağı geride bıraktığımızı ümit ediyordum" ifadelerini paylaşarak karara tepki gösterdi.

Bavyera eyaleti, daha önce de devlet okullarında ve mahkeme salonlarında haç bulundurma zorunluluğu getirmişti.

CSU Genel Başkanı ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "İslam Almanya'ya ait değil" sözleriyle Alman toplumunda tartışma yaratmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de bu sözleri eleştirerek "İslam Almanya'ya aittir" ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:16
  1. Almanya Eyalet Hükümeti
  2. Hristiyan Sosyal Birlik Partili
  3. Haç kararı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demirören Ahmet Hakan'ın ipini çekti!
    1. Demirören Ahmet Hakan'ın ipini çekti!
    2. Askeri mühimmat taşıyan tırda patlama
    3. Lider Galatasaray’dan Beşiktaş mesajı
    4. Almanya Orta Çağa geri döndü!..
    5. TFF olaylı derbi hakkındaki kararını..
    6. Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20..
    7. Dikkat! 3 gün için 306 TL verilecek
    8. Anne ve babalar çocuklarıyla ne kadar..
    9. Yıldız oyuncuya "Muhammed Salah" tepkisi
    10. MHP'de aday adaylığı başvuruları yarın..
    11. Skandal ortaya çıktı! İsminde..
    12. CHP Demokrat Parti'yi ziyaret edecek
    13. BM, Yemen'deki saldırıları kınadı
    14. TOKİ'de kura çekilişi sonuçlandı!
    15. Ahmet Keser'in davası ertelendi!..
    16. Mısır nişastasını halınıza dökerek..
    17. ‘Ve MİT Adil Öksüz’ün izine ulaştı!’
    18. CHP'den bir Gül çıkışı daha: Kendisi..
    19. 'Batı Emperyalizmi etkisi altında..
    20. Antalyalı 'Gazman' bu kez de su..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!