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Avrupa Almanya odun, kömüre geri dönüyor! Yasayı onayladılar
Avrupa

Almanya odun, kömüre geri dönüyor! Yasayı onayladılar

Yeniakit Publisher
2023-04-25 09:50:00 -
Almanya odun, kömüre geri dönüyor! Yasayı onayladılar

Almanya yeni binalarda gazla çalışan ısıtma sistemlerine yasak getirdi.

Almanya'da kabine, 2024 yılından itibaren geçerli olmak üzere yeni binalarda petrol ve gazla çalışan ısıtma sistemlerinin yasaklanmasını öngören yasa değişikliğine onay verdi.

Değişiklik kapsamına odun ve peletle ısınma yasağı da dâhil edildi. Yeşiller Partisi'nin yenilenebilir enerjiye ağırlık verirken odun ve peletle ısınmayı da kapsama almasına tepki yağdı. Orman Sahipleri Derneği, yasağı sert dille eleştirdi. 

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