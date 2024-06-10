Almanya o şirketin kapısını çaldı: Almanya'dan ek Eurofighter savaş uçağı siparişi dahil edildi! İşte o uçak

Almanya, 20 adet daha Eurofighter Typhoon savaş uçağı siparişi vereceğini açıkladı. Airbus Defence and Space şirketinden tedarik edilecek 20 uçağın tahmini maliyeti 2.2 milyar dolar iken teslimatların ne zaman başlayacağı bilinmemekte.

2020 yılının Kasım Almanya, Airbus şirketinden 38 adet Eurofighter savaş uçağını tedarik etmek üzere sözleşme imzalamıştı. 6.4 milyar dolar tutarındaki sözleşme neticesinde teslimatların 2030 yılında tamamlanması planlanmakta.

5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Berlin Air Show’da (ILA 2024), 5 Haziran günü konuşma yapan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, şu açıklamalarda bulundu:

“Mevcut yasama döneminde (2025 sonbahar), halihazırda yapım aşamasında olan 38 uçağa ek olarak 20 Eurofighter savaş uçağı daha sipariş edeceğiz. Ayrıca ihracat açısından da Eurofighter için daha fazla perspektif sunmaya kararlıyız. Bu bağlamda alınan kararı, Almanya’nın askeri uçak üretimindeki yetkinliğini korumak ve Eurofighter savaş uçağını daha da geliştirmek üzere doğru yönde atılmış önemli bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz.”



“2029 yılına kadar harbe hazır olmalıyız.”

5 Haziran günü Federal Meclis’te konuşma yapan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya’nın yeni bir savaşa hazırlandığını iddia ederek gelebilecek tehditlere karşı Almanya’nın savaşa hazırlanması gerektiğini söyledi ve ekledi:

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“Putin’in bu kadar ileri gittiğinde Ukrayna sınırlarında duracağına inanmamalıyız. Acil bir durumda bu ülkeyi savunabilecek genç kadın ve erkeklere ihtiyacımız var. En kötü senaryonun ortaya çıkmasını önlemek için caydırıcılık sağlamalıyız.”

Konuşmasının devamında Pistorius; Alman ordusunun güçlenmesi için finansmana, kaynaklara ve personele ihtiyacı olduğunu belirtti. Buna ek olarak, yeni bir askerlik hizmetinin gerektiğini belirtirken zorunlu askerlik uygulamasının yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.