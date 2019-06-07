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Almanya, nitelikli iş gücünün ülkeye gelişini teşvik edecek

AB dışındaki ülkelerden nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesini kolaylaştıracak yasa tasarısı Meclisten geçti

07 Haziran 2019 Cuma 17:35
Almanya, nitelikli iş gücünün ülkeye gelişini teşvik edecek

BERLİN (AA) - Almanya’da, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesini kolaylaştıracak yasa tasarısı Federal Mecliste kabul edildi.

“Alman iş piyasasına yönelik göçü düzenlemeyi hedefleyen” yasa tasarısı Federal Meclisten 257’ye karşı 369 oyla geçti.

Gelecek yılın başında yürürlüğe girmesi planlanan yasa, AB’ye üye olmayan ülkelerden de nitelikli iş gücünün Almanya’ya gelmesinin yolunu açacak.

Yasaya göre, AB vatandaşı olmayan yabancılar yüksek okul veya mesleki eğitim diplomaları gibi mesleki yeterliliğe ve çalışma sözleşmesine sahip olduklarında Almanya’da kendi mesleklerinde çalışabilecek.

Yasada, AB dışındaki ülkelerde yaşayanların mesleki yeterliliğe sahip olmaları ve Almanca bilmeleri gibi kriterleri yerine getirmeleri durumunda en fazla 6 ay süreyle iş aramak için Almanya’ya giriş izninin verilmesi de yer alıyor. Bu süre için Almanya'ya gelenler geçimini kendileri karşılaması gerekiyor.

Alman hükümeti böylelikle nitelikli iş gücü eksiğini karşılamayı hedefliyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yabancı ülkelerde nitelikli iş gücü bulmak için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, sağlık ve inşaat alanlarında iş gücü ihtiyacının yüksek olduğuna işaret etti.

Aile Bakanı Franziska Giffey de Almanya’daki refahı sürdürmek için kalifiye iş gücünün önemine işaret ederek, bu yasayla “önemli ve gecikmiş” adımın atıldığını aktardı.

Giffey, iş gücü eksikliği bulunan mesleklerde şartların iyileştirilmesinin de gerektiğini kaydetti.

Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) de geçmesi gereken yasanın 2020’nin başında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 17:35
  1. Almanya
  2. nitelikli iş gücü

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