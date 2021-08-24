Almanya ‘nitelikli göçmen’ alacak! Hükümete bu konuda çağrıda bulunuldu

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahip olan Almanya aynı zamanda nüfusu en hızlı yaşlanan ülkelerin başında geliyor. Yaşlanan nüfus nedeniyle Almanya’nın her yıl yüzbinlerce göçmene ihtiyacı olduğu birçok uzman tarafından dile getiriliyor. Bunlardan biri de Almanya Federal İş Kurumu (BA) Başkanı Detlef Scheele oldu. Scheele, Süddeutsche Zeitung adlı gazeteye verdiği demeçte, demografik nedenlerle bazı mesleklerde bu yıl potansiyel iş gücünün 150 bin azaldığını belirterek, “Almanya’nın iş gücü tükeniyor.” dedi.

Almanya’da hasta bakıcılardan akademisyenlere kadar birçok alanda yaşanan iş gücü sıkıntısına işaret eden Scheele, “Yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var. Bu geçmiş yıllara kıyasla çok daha yüksek bir rakam.” dedi. Sorunun ancak göç alımıyla çözüleceğini ifade eden Scheele, işgücü piyasasındaki eksiklerin nitelikli göçmen alımıyla giderilebileceğini belirtti.

Göçmen karşıtlarına uyarı

Ülkeye göçmen alınmasına karşı çıkan kesimler olduğuna da işaret eden Scheele, “‘Yabancı istemiyoruz’ denilebilir ancak Almanya’nın iş gücünün tükendiği de bir gerçek” ifadelerini kullandı. Korona krizinin kalifiye iş güçü göçünü azalttığını kaydeden Scheele, geçen yıl yabancı diplomaların tanınması için Alman makamlarına yapılan başvuruların yüzde 3 azaldığına işaret etti.