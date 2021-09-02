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Avrupa Almanya Müslümanları ‘radikal İslamcı’ diyerek fişliyor!
Avrupa

Almanya Müslümanları ‘radikal İslamcı’ diyerek fişliyor!

Emniyet yetkilileri bu yıl 1 Temmuz 2021 itibarıyla Almanya'da yaşayan 330 kişiyi "dini ideoloji" alanında "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 00:18:00 -
Almanya Müslümanları ‘radikal İslamcı’ diyerek fişliyor!

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partili milletvekili Martn Hess ve meclis AfD grubunun hükümete verdiği soru önergesine göre emniyet yetkilileri bu yıl 1 Temmuz 2021 itibarıyla Almanya'da yaşayan 330 kişiyi "dini ideoloji" alanında "tehlikeli" olarak nitelendirdi. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre bu kişilerden 186'sı Alman vatandaşı ya da Alman vatandaşlığının yanı sıra başka bir ülkenin daha vatandaşlığını taşıyor.

Geriye kalan 144 "yabancı İslamcının" 61'inin Suriye, 17'sinin Irak, 13'ünün Rus ve 11'inin de Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Sekiz radikal İslamcının hangi ülkenin vatandaşı olduğunun açıklığa kavuşturulamadığı, ikisini ise hiçbir ülkenin vatandaşı olmadığı kaydedildi.

Alman polisi siyasi saikli şiddet eylemleri düzenleyeceğine inanılan kişileri "tehlikeli" olarak nitelendiriyor. Bunun yanı "önemli kişiler" olarak nitelendinilen "lider", "lojistik destek sunan" ya da "yardım edenler" de yakından izleniyor. Polisin bir kişiyi "tehlikeli" olarak sınıflandırabilmesi için "önemli siyasi saikle suçlar işleyebileceklerine dair tahmine izin veren objektif kanıtların" olması gerekiyor. "Tehlikeli" olarak nitelendirilen kişilerin iletişimde olduğu ya da onlara eşlik eden kişiler de bu gruba dahil kabul ediliyor.

Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanlar arasında Suriye ve Irak'ın yanı sıra Afganistan'dan gelenler de önemli bir payı oluşturuyor. Buna rağmen polisin 1 Temmuz itibarıyla kayıtlara geçirdiği Almanya'da yaşayan "tehlikeli" diye sınıflandırılan tek bir Afgan vatandaşı mevcut. Yedi kişi ise "önemli kişiler" olarak nitelendirilerek izleniyor.

Kaynak: DW Türkçe

 

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