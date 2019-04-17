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Almanya, Mısır'daki anayasa değişikliği konusunda kaygılı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger: -"(Mısır'da) Anayasa değişikliği sonrasında hem yürütmenin ve silahlı kuvvetlerin rolünün genişletilebileceği hem de barışçıl demokratik iktidar değişiminin zorlaşabileceği endişesi duyulabilir"

17 Nisan 2019 Çarşamba 20:23
Almanya, Mısır'daki anayasa değişikliği konusunda kaygılı

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Mısır parlamentosunda anayasa değişikliğinin onaylamasına ilişkin "Anayasa değişikliği sonrasında, hem yürütmenin ve silahlı kuvvetlerin rolünün genişletilebileceği hem de barışçıl demokratik iktidar değişiminin zorlaşabileceği endişesi duyulabilir." dedi.

Burger, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Mısır'da cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılmasının önünü açan anayasa değişikliğinin parlamentoda onaylanmasını değerlendirdi.

Mısır parlamentosunda dün kabul edilen anayasa değişikliğinin büyük anlam taşıyan bir adım olduğunu belirten Burger, "Anayasa değişikliği sonrasında, hem yürütmenin ve silahlı kuvvetlerin rolünün genişletilebileceği hem de barışçıl demokratik iktidar değişiminin zorlaşabileceği endişesi duyulabilir." ifadesini kullandı.

Almanya'nın Mısır'ın istikrarına desteğini yineleyen Burger, ülkede siyasi tartışmalara ve sivil topluma alan açılması çağrısında bulundu.

Burger, parlamentonun onayladığı anayasa değişikliğinin referandumda da kabul edilmesi gerektiğine işaret etti.

- Mısır anayasasında cumhurbaşkanlığı süresiyle ilgili değişiklik

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak anayasa değişikliği teklifi, Mısır meclisinde dün oylamaya sunulmuş ve kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı süresiyle ilgili maddede, "Mevcut cumhurbaşkanının görev süresi 2018'de cumhurbaşkanı seçilmesinin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra sona erer ve bir kere daha seçilebilir." ifadeleri yer alıyor.

Anayasada yapılan bu değişikliğe göre Sisi, birinci dönem cumhurbaşkanlığına 2018'de başlamış sayılıyor.

Düzenlemeye göre, birinci dönem cumhurbaşkanlığı 2024'te sona erecek Sisi, 6 yıllık yeni dönem için ikinci kez aday olabilecek ve böylece 2030'a kadar görevde kalabilecek.

Mısır'da yürürlükteki 2014 anayasası, cumhurbaşkanına her biri dörder yıldan en fazla 2 dönem görev yapma hakkı tanıyordu. Buna göre, ikinci kez 2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sisi'nin görevi 2022'de bitiyordu.

Sisi’nin 2014’ten 2018’e kadar yapmış olduğu 4 yıllık cumhurbaşkanlığı süresi “geçiş dönemi” olarak kabul edildi ve ilk dönem olarak işlem görmedi.


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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 20:23
  1. Almanya
  2. anaysa değişikliği
  3. Christofer Burger
  4. Mısır

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