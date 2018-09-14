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Almanya Suriye mesajı: Sorumluluk almaya hazırız!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'de özgür bir seçim yapılması durumunda yeniden yapılanmasında sorumluluk almaya hazır olduklarını söyledi.

14 Eylül 2018 Cuma 13:53
Almanya Suriye mesajı: Sorumluluk almaya hazırız!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinden önce Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada görüşmenin içeriğine ve Suriye konusuna değindi. 

Maas, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, Suriye'nin İdlib bölgesine taarruz yapılmaması konusundaki beklentilerini Rusya tarafına açıkça aktaracaklarını kaydetti. 

ALMANYA MESAJI VERDİ: BİZ HAZIRIZ

Suriye'den kaçanlara tekrar dönüş garantisinin verilmesini de isteyen Maas, "Suriye'de sonunda özgür seçimlere yol açan siyasi bir çözüm olursa, yeniden yapılanma için sorumluluk almaya hazırız" ifadesini kullandı. 

Rusya'nın Suriye'deki kilit konumuna dikkati çeken Maas, amaçlarının olası insani bir felaketi engellemek olduğunu dile getirdi. 

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'nin istikrarlı bir ülke olmasının kendi çıkarlarına olduğunu kaydederek Suriye'de Esed ile kalıcı bir çözüm düşünülemeyeceğini ancak BM sürecinde seçimler sonucu nihai kararı Suriyelilerin vereceğini belirtti.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 13:53
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