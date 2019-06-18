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Almanya, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB üyelik müzakereleri için "zaman" istedi

18 Haziran 2019 Salı 16:13
Almanya, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB üyelik müzakereleri için "zaman" istedi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile bugün başlatmayı planladığı müzakere sürecine Almanya'dan henüz yeşil ışık çıkmadı.

Lüksemburg'da düzenlenen AB Genel İşler Konseyi toplantısı kapsamında basına açıklamalarda bulunan Almanya'nın AB'den sorumlu Bakanı Michael Roth, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelerin açılmasına ilişkin, "Parlamentoya bu konuda zaman vermemiz gerekiyor. Ancak, en kısa zamanda olumlu bir değerlendirmeye ulaşacağımızı umuyorum." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu geçen ay AB Konseyi'ne iki ülkeyle müzakereleri başlatma konusunda tavsiyede bulunmuştu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de dün "Müzakerelerin açılmaması hem ülkelerin motivasyonunu etkiler hem de genişleme sürecinin güvenirliğini zedeler." açıklamasında bulunmuştu.

AB Konseyi'nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakere sürecini başlatabilmesi için 28 üye ülkenin onayı gerekiyor. İlgili bakanlar AB Genel İşler Konseyi kapsamında bugün birliğin genişleme stratejisini ele alıyor.

Almanya'nın yanı sıra Fransa, Hollanda ve Danimarka da AB'nin genişleme sürecine ilişkin çekinceli davranan ülkeler arasında yer alıyor.




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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:13
  1. AB
  2. Almanya
  3. Arnavutluk
  4. Kuzey Makedonya
  5. müzakere

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