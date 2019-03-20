"Almanya, küresel ekonomi ve Brexit'in risklerine karşı donanımlı"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ülkesinin, istikrarlı mali yapısıyla ve dinamik iç ekonomik durumla yavaşlayan küresel ekonomiden, Brexit belirsizliğinden ve ticaret anlaşmazlıklarından gelebilecek risklere karşı iyi donatılmış şekilde olduğunu söyledi.

Scholz, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulu'nda onaylanan 2020 yılı taslak bütçesi ve 2023 yılına kadar olan orta vadeli mali planı açıkladı.

Almanya'da ekonomik durumun halen iyi olduğunu belirten Scholz, "İstediğimiz her şey için finansman bulamayabiliriz ancak çok fazla finansman sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Scholz, Almanya’nın, istikrarlı mali yapısıyla ve dinamik iç ekonomik durumla yavaşlayan küresel ekonomiden, Brexit belirsizliğinden ve ticaret anlaşmazlıklarından gelebilecek risklere karşı iyi donatılmış şekilde olduğunu söyledi.





- 2020 bütçe taslağı ve orta vadeli mali plan onaylandı





Olaf Scholz, Bakanlar Kurulu'nun, gelecek yıl harcamalarda yüzde 1,7’lik artışa işaret eden 362,6 milyar avroluk taslak bütçeyi ve 2023’ye kadar dengeli bir bütçe öngören mali planı onayladığını bildirdi.

Buna göre, Almanya'da, ileriye dönük olarak dijital altyapı odaklı harcamaların daha da artırılması planlanırken, 2023 yılına kadar borçlanma beklenmiyor.

Federal hükumet giderlerinin 2020'de bu yıla kıyasla yüzde 1,7 artışla 362,6 milyar avro ve 2021’de yüzde 1 artışla 366,1 milyar avro olması öngörülüyor.

Mali plana göre, federal hükumet harcamaları 2022’de yüzde 1,6 yükselişle 371,8 milyar avroya ve 2023'te de yüzde 0,9 artışla 375,1 milyar avroya yükselecek.

Bütçe taslağında ayrıca, Alman hükümetinin, ülkedeki okulların dijitalleştirilmesi için 5,5 milyar avro ve akıllı zeka teknolojisi için de 3 milyar avro ayırması dikkati çekti.

Bütçede, çocuk parasının artırılması ve teşvikler yoluyla uygun kiralık konutlar oluşturulması da bulunuyor.

Savunma harcamalarının 2019’a göre 2,1 milyar avro artarak 2020 yılında 45,1 milyar avro olması bekleniyor.

Bütçe planına göre, 2023'e kadar altyapı, eğitim, konut, araştırma ve geliştirme için yaklaşık 40 milyar avro harcanacak.