0553 313 94 23

"Almanya, küresel ekonomi ve Brexit'in risklerine karşı donanımlı"

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz:- "Almanya, istikrarlı mali yapısıyla ve dinamik iç ekonomik durumla yavaşlayan küresel ekonomiden, Brexit belirsizliğinden ve ticaret anlaşmazlıklarından gelebilecek risklere karşı iyi donatılmış şekilde"

20 Mart 2019 Çarşamba 17:11
"Almanya, küresel ekonomi ve Brexit'in risklerine karşı donanımlı"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ülkesinin, istikrarlı mali yapısıyla ve dinamik iç ekonomik durumla yavaşlayan küresel ekonomiden, Brexit belirsizliğinden ve ticaret anlaşmazlıklarından gelebilecek risklere karşı iyi donatılmış şekilde olduğunu söyledi.

Scholz, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulu'nda onaylanan 2020 yılı taslak bütçesi ve 2023 yılına kadar olan orta vadeli mali planı açıkladı.

Almanya'da ekonomik durumun halen iyi olduğunu belirten Scholz, "İstediğimiz her şey için finansman bulamayabiliriz ancak çok fazla finansman sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Scholz, Almanya’nın, istikrarlı mali yapısıyla ve dinamik iç ekonomik durumla yavaşlayan küresel ekonomiden, Brexit belirsizliğinden ve ticaret anlaşmazlıklarından gelebilecek risklere karşı iyi donatılmış şekilde olduğunu söyledi.


- 2020 bütçe taslağı ve orta vadeli mali plan onaylandı


Olaf Scholz, Bakanlar Kurulu'nun, gelecek yıl harcamalarda yüzde 1,7’lik artışa işaret eden 362,6 milyar avroluk taslak bütçeyi ve 2023’ye kadar dengeli bir bütçe öngören mali planı onayladığını bildirdi.

Buna göre, Almanya'da, ileriye dönük olarak dijital altyapı odaklı harcamaların daha da artırılması planlanırken, 2023 yılına kadar borçlanma beklenmiyor.

Federal hükumet giderlerinin 2020'de bu yıla kıyasla yüzde 1,7 artışla 362,6 milyar avro ve 2021’de yüzde 1 artışla 366,1 milyar avro olması öngörülüyor.

Mali plana göre, federal hükumet harcamaları 2022’de yüzde 1,6 yükselişle 371,8 milyar avroya ve 2023'te de yüzde 0,9 artışla 375,1 milyar avroya yükselecek.

Bütçe taslağında ayrıca, Alman hükümetinin, ülkedeki okulların dijitalleştirilmesi için 5,5 milyar avro ve akıllı zeka teknolojisi için de 3 milyar avro ayırması dikkati çekti.

Bütçede, çocuk parasının artırılması ve teşvikler yoluyla uygun kiralık konutlar oluşturulması da bulunuyor.

Savunma harcamalarının 2019’a göre 2,1 milyar avro artarak 2020 yılında 45,1 milyar avro olması bekleniyor.

Bütçe planına göre, 2023'e kadar altyapı, eğitim, konut, araştırma ve geliştirme için yaklaşık 40 milyar avro harcanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:11
  1. 2020
  2. alman ekonomisi
  3. Almanya Başbakan Yardımcısı veMaliye Bakanı Olaf Scholz
  4. Bütçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuyan kişinin boğazına bıçak dayayıp eşyalarını gasp etti
    1. Uyuyan kişinin boğazına bıçak dayayıp..
    2. Devrilen kepçenin altında kalan kişi..
    3. Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne..
    4. Malatya Ticaret Borsası
    5. Bisiklet almak için kimi tribünden..
    6. Tartıştığı şahsı sırtından bıçakladı
    7. Cezayir'de iktidar partisinden halk..
    8. Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın..
    9. Çarşı ve mahalle bekçileri oto..
    10. Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı..
    11. Sönmez Grubu Bursa Emniyetini..
    12. Terör mağdurları için yapılan..
    13. 24 mültecinin can verdiği tekne..
    14. Sunta fabrikasında yağ kazanı patladı:..
    15. CHP’li Gökçe seçim çalışmalarına devam..
    16. Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor
    17. Mercan Koleji 2023 eğitim vizyonuna..
    18. KTO Karatay’da Dünya Sosyal Hizmet..
    19. Avşar’un Nevruz Bayramı mesajı
    20. Karaköprü Belediyespor yönetimi..
    21. Porto, Iker Casillas ile nikah tazeledi
    22. DSP adayı Kılıç’tan ‘Büyük buluşma’..
    23. İŞKUR öğrencilerle buluştu
    24. Tayland'da eski Başbakan Abhisit'ten..
    25. "Koca çınarlara" müzik ve pastalı terapi
    26. Cinayet sanıkları yeniden hakim..
    27. Şırnak şehidine son görev
    28. Milli Eğitim Bakanı Selçuk,..
    29. Manavgat’ta ıslanan halı kavgası kanlı..
    30. "Ekonomimizin aktörlerini dinlemek..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"