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Almanya, Kosova ve Lübnan'daki askerlerinin görev süresini uzattı

Almanya'nın Kosova'daki NATO Barış ve Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Güçlerindeki askerlerinin görev süreleri bir yıl daha uzatıldı

28 Haziran 2019 Cuma 14:11
Almanya, Kosova ve Lübnan'daki askerlerinin görev süresini uzattı

BERLİN (AA) - Almanya, Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) ve Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ndeki (UNIFIL) askerlerinin görev süresini bir yıl daha uzattı.

Federal Meclis (Bundestag), Kosova ve Lübnan'daki Alman askeri misyonun devam etmesi kararını onayladı.

Öte yandan, onaylanan kararla Kosova'da NATO önderliğinde çok uluslu barış gücü olan KFOR misyonu çerçevesinde görev yapan Alman askerlerinin sayısı daha önce 800 ile sınırlıyken bu sayı 400'e indirildi.

Oylamada 493 "evet", 146 "hayır" oyu kullanıldı.

- Almanya'ya maliyeti 28,7 milyon avro

UNIFIL misyonunda görevli Alman askerlerinin de görev süresi uzatıldı. Oylamada 490 milletvekili görev süresinin uzatılması için kabul, 149 milletvekili ise ret oyu verdi.

300 askerle sınırlı misyonun Almanya'ya maliyetinin 28,7 milyon avro olduğu ifade edildi.

Alman askerlerinin görev sürelerinin uzatılmasına Sol Parti ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi karşı çıktı.

AfD'li milletvekili Armin Paul, Meclisteki konuşmasında, Alman askerlerinin yurt dışında görev almalarını eleştirerek, ''Bu tür misyonların bir Alman askerinin kemiği kadar değeri yok.'' değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:11
  1. Almanya
  2. Alternatif (AfD) Partisi
  3. KFOR
  4. UNIFIL

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