Almanya koronavirüs tedbirlerini sıkmak isterken gevşetiyor

Almanya, artan koronavirüs vakaları karşısında daha sıkı önlemler alabilmenin yollarını ararken iktidar partileri, önlemlerin daha önce kararlaştırıldığı kadar sıkı olmaması yönünde anlaştı.

Enfeksiyonla Mücadele Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikte yeni bir değişiklik üzerinde anlaşan iktidar partileri Hristiyan ve sosyal demokratlar, daha önce 21:00 olarak belirledikleri sokağa çıkış saatini 22:00’ye çıkardı.

Die Welt gazetesinin bildirdiğine göre ayrıca, gece saat 24:00’e kadar da tek başına, spor amaçlı gezmeye ya da yürüyüş yapamaya müsaade edilecek. 14 yaşına kadar çocukların gruplar hâlinde spor yapmalarına müsaade edilecek. Okullar da vaka göstergesinin 165 olduğu zamanda kapatılacak. İş verenler de, iş yerinde haftada iki kez test yapmakla mükellef olacak.

İktidar gruplarının yasa tasarısında gevşemeler yapma kararı sosyal demokratların sağlık uzmanı Prof. Dr. Karl Lauterbach tarafından sert bir dille eleştirildi. Lauterbach “Ölümleri engellenebilme ihtimali olanlar bu şekilde ölecek.” eleştirisinde bulundu.