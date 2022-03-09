Almanya karıştı! Sol parti, Ukrayna’ya silah verilmesine karşı çıktı!

2015 yılından itibaren Alman Sol parti Die Linke’de siyaset yapan ve aslen Mısırlı olan Amira Mohamed Ali, Almanya’nın Ukrayna’ya silah vermesine karşı çıktı.

“Silah göndermek çatışmaları yoğunlaştıracak”

Alman haber televizyonu Welt'e konuşan Alman Sol Parti Meclis Grup Başkanı Amira Mohamed Ali, kriz bölgelerine silah gönderilmesine karşı olduklarını ifade etti. Sol Partili siyasetçi, "Elbette Ukrayna'nın kendini savunma hakkı var. Ancak mevcut durumda silah göndermek çatışmaların hafiflemesine yol açmayacak, aksine daha da yoğunlaştıracak" dedi.

“Silahların kimin eline geçeceği belli değil”

Daha önce kriz bölgelerine silah göndermeyen federal hükümetin bu tutumunun doğru olduğunu söyleyen Mohamed Ali, "Şimdi bu politikanın tersi yönde karar aldılar. Ama bu politikanın bir sebebi var. Bunlardan biri de bu bölgelere silah gönderildiğinde, bunların kimin eline geçeceğinin belli olmaması"

Amira Mohamed Ali kimdir?

1980 Hamburg doğumlu olan Amira Muhammed Ali’nin babası Mısırlı, annesi ise bir Alman. 2015 yılından bu yana Aşağı Saksonya eyaletinde Die Linke partisinde siyaset yapıyordu. Amira Mohamed Ali son seçimlerin ardından Alman Sol Parti Meclis Grup Başkanı olarak görev yapıyor.