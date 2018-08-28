Almanya karıştı! Gösteriler sağ-sol çatışmasına dönüştü

Almanya'nın Chemnitz şehrinde hafta sonunda düzenlenen festival sırasında farklı milliyetlere sahip kişiler arasında çıkan tartışma sonucu bir Alman'ın hayatını kaybetmesi ve sonrasında başlayan ırkçı protesto gösterileri bu akşam da devam etti.

Alman polis yetkilileri, aşırı sağ grupların gösterisinde ve sol grupların buna karşı düzenlediği gösteride çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Saksonya polisi resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gösterilerde yaralananlar olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Her iki gösteriden de havai fişek ve bazı (yaralayıcı) maddeler fırlatıldı. Bunların sonucunda bazı kişiler yaralandı ve tedavi altına alınmak zorunda kaldılar. Acilen barışçıl bir şekilde kalınmasını talep ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

KARL MARX ANITI ÖNÜNDE PROTESTO

Sağ popülist Pro Chemnitz hareketinin çağrısı ile Karl-Marx Anıtı önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. Saksonya polisinin bir diğer Twitter mesajında ise bazı göstericilerin “Hitler selamı” verdikleri belirtilerek, gerekenin yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Pro Chemnitz'in gösterisinde bazılarının yüzlerini kapattığı ve çok sayıda Hitler selamı verildiğine dair uyarılar aldık. Bu ihlallere karşı gerekeni yapacağız" ifadesi yer aldı.

SOL GÖRÜŞLÜLER DE GÖSTERİ DÜZENLİYOR

Aşırı sağcı grupların eyleminden yaklaşık bir saat önce sol grupların gösteri düzenlendiği bildirildi. Sol grupların gösterisine yaklaşık bin kişi katıldığı belirtildi. Sol Parti Chemnitz Teşkilatı Başkanı Tim Detzner, "Yabancı gibi gözüken insanların kovalandığı sahneler, bizde kaygı yaratıyor. Chemnitz’in başka bir yüzü olduğunu, dünyaya açık ve yabancı düşmanlığına karşı olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

Polisin aşırı sağ ve sol grupların üyesi göstericiler arasında çatışma çıkmasını engellemek için çaba gösterdiği belirtiliyor. Chemnitz Emniyet Müdürü Sonja Penzel, her iki gösteri için de iyi hazırlandıklarını ve yeterince polis gücü sağladıklarını ifade etti. Penzel, ancak güvenlik gerekçesiyle kaç polis memurunun görev yaptığına ilişkin bilgi vermedi.

BAŞSAVCILIK, SORUŞTURMANIN KARARLILIKLA YÜRÜTÜLECEĞİNİ DUYURDU

Öte yandan, hafta sonunda kentte yaşanan olayların ardından Saksonya Başsavcılığının soruşturma başlatacağı açıklandı. Soruşturmayı, Saksonya eyaleti Başsavcısı Hans Strobl’un yanı sıra eyalette iki yıl önce aşırı gruplarla mücadele için kurulan özel birimin yürüteceği açıklandı. Başsavcı Strobl, bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "Zanlıların en kısa zamanda mahkemeye çıkabilmesi için soruşturmayı yoğun ve hızlı bir şekilde yürütmek” istediklerini söyledi. Saksonya Adalet Bakanı Sebastian Gemkow da, bir Alman’ın ölümüyle sonuçlanan tartışmanın yanı sıra sonrasında çıkan olaylara ilişkin “soruşturmanın da aynı kararlılıkla yürütüleceğini" vurguladı.