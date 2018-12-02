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Almanya İslam Konferansı'nda domuz eti tartışması

Ülkede 5 gün önce düzenlenen konferansın akşam yemeği menüsünde domuz eti ikram edilmesi tepki çekti

02 Aralık 2018 Pazar 23:22
Almanya İslam Konferansı'nda domuz eti tartışması

BERLİN (AA) - Almanya'da 28 Kasım'da düzenlenen 4. Almanya İslam Konferansı'nda domuz eti ikram edilmesinin ortaya çıkması tartışmalara yol açtı.

Almanya'da devlet kurumları ve ülkede yaşayan Müslümanlar arasında iletişimi güçlendirmek ve sorunlara çözüm aramak amacıyla ilk kez 2006 yılında başlatılan konferansta açık büfe olarak ikram edilen akşam yemeğinde domuz etinin de bulunması tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, konferansı düzenleyen İçişleri Bakanlığı sert bir şekilde eleştirildi. Ancak domuz eti ikramının sadece bu yıl yapılmadığı geçmiş yıllarda da ikram edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise 13 çeşit yemek ikramının yapıldığı, bunların içinde helal, vejeteryan, et ve balık olduğu ifade edildi.

Katılımcıların "dini çeşitliliğinin" de göz önünde bulundurulduğu belirtilen açıklamada, yine de "Bazı kişilerin dini duyguları incindiyse bundan üzüntü duyarız." denildi.

Açıklamada ayrıca yemeklerin yanında etiket olduğu ve personele de bilgi vermek için talimat verildiği vurgulandı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "İslam Almanya'ya aittir diyen İçişleri Bakanı'ndan da zaten bu beklenir", "Yahudi konferansı olsa aynı şeyi yapabilirler mi?", "Saygısızlık", "Skandal" gibi yorumlarda bulunmaları dikkati çekti.

Bazı kullanıcılar ise konferansın içeriğinden çok domuz eti ikramının gündem olmasını eleştirerek, içerik konusunda sıkıntıların bu nedenle kamuoyunda yeterli ilgiyi görmemelerinden yakındı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 23:22
  1. Almanya İslam Konferansı
  2. domuz eti

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