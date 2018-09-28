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Kirli pazarlık ortaya çıktı! '2020 bizim 2024 sizin'

EURO 2020'nin İngiltere'ye verilmesi karşılığında EURO 2024 için İngilizlerin Almanya'ya çalıştığı ortaya çıktı.

28 Eylül 2018 Cuma 09:50
Kirli pazarlık ortaya çıktı! '2020 bizim 2024 sizin'

Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliğini kaptırdığı Almanya'nın projesiyle değil, kulis ve lobi gücüyle turnuvayı aldığının önemli bir kanıtı ortaya çıktı.

YILLAR EVVEL EL SIKIŞTILAR

2014 Eylül ayında EURO 2020 finallerinin kendi ülkelerinde yapılmasını isteyen Almanya ve İngiltere, Londra-Münih rekabetini bir kenara bırakma karşılığında EURO 2024 için daha Türkiye'nin başvurusu dahi olmadan anlaşmaya varmış.

Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Helmut Sandrock'un o dönem Alman basınına da doğruladığı anlaşmaya göre İngiltere, 2020 finallerini Londra'ya alması üzerine lobi gücünü Almanlar için seferber etti ve 2024 için Almanlarla birlikte çalıştı.

 12'ye 4 gibi adaletsiz bir oy dağılımının ortaya çıkmasında İngilizlerin gücünün önemli bir etkisi olduğu düşünülüyor. EURO 2024 projesi 2016'ya göre çok daha gelişmiş olan Türkiye, Fransa ile EURO 2016 için rekabet ettiği dönemde UEFA Başkanı Michel Platini'nin desteğini alan Fransa'ya dahi yalnızca 8'e karşı 7 oyla kaybetmişti.

TÜRKİYE KAZANSA SEMBOL OLABİLİRDİ

İngilizlerin ünlü kanalı BBC'nin yorumcusu Matt Price, ev sahibi açıklanır açıklanmaz yaptığı yorumda Türkiye'nin teklifine sempati duyduğunu ve kaybettikleri için üzüldüğünü söyledi. Price, "Almanya'da olması da güzel ama Türkiye'nin teklifine sempati duyuyordum. Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nı yapabildiği bir ortamda Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemesi en az onun kadar güzel ve gelecek adına bir sembol olabilirdi. Tıpkı 'Birlikte paylaşalım' sloganındaki gibi" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 09:50
  1. EURO 2024
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