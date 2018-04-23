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Almanya ile yeni sorun! 'İzin vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimler öncesinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:31
Almanya ile yeni sorun! 'İzin vermeyeceğiz'

DW Türkçe’nin haberine göre, Kanada’nın Toronto kentinde G7 dışişleri bakanları toplantısına katılan Bakan Maas, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, “Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya’da seçim kampanyası yürütülmeyecek” şeklinde konuştu. Maas, “Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli” dedi.

Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını dilediğini vurgulayan Maas, “yaşanan bu tartışmanın her iki tarafa da faydası olmadığını” belirtti.

Erdoğan: Avrupa’da Türk vatandaşlarına sesleneceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü NTV televizyonunda yaptığı açıklamada, “Büyük ihtimalle şu anda yurt dışındaki hazırlığımız tamam. Şöyle 10-11 bin kişilik bir kapalı spor salonunda –şu anda ülkeyi açıklamayacağım- orada uluslararası kuruluşun inşallah toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Ve büyük ihtimalle de Avrupa’yı orada toparlayacağız, orada da inşallah bu konuşmamızı yapacağız” şeklinde konuşmuştu.

Türkiye’de 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa referandumu öncesinde, Türk bakanların Almanya’da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iptal kararlarını “Nazi uygulamalarına” benzetmesi, Almanya’da tepkiyle karşılanmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:31
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