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Almanya ile Türkiye "yapay zeka" ve "enerji" konferansı düzenleyecek

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke:- "Yapay zeka üzerine Türkiye'den bakan düzeyinde katılımla Berlin'de bir toplantı düzenleyeceğiz. İkinci olarak bir enerji konferansı gerçekleştireceğiz"

22 Mart 2019 Cuma 18:55
Almanya ile Türkiye "yapay zeka" ve "enerji" konferansı düzenleyecek

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke, Türkiye ve Almanya arasında ekonomik ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak için bu yıl "yapay zeka" ve "enerji" konusunda konferans düzenleneceğini bildirdi.

Wittke, Alman Türk Toplumu (DTG) tarafından başkent Berlin'de düzenlenen "Bahar Davetine" katılarak bir konuşma yaptı.

Türkiye'yi geçen ekimde büyük bir delegasyonla ziyaret ettiklerini hatırlatan Wittke, Alman işverenlerin ve turistlerin Türkiye'de hoş karşılandıklarını anlattı.

Wittke, Alman iş dünyasının Türkiye'ye yatırım konusunda biraz çekingen kaldığını ancak bu durumun yavaş yavaş ortadan kalktığını söyledi.

İlişkileri yoğunlaştırmak için karşılıklı bir çalışma grubu kurulduğunu belirten Wittke, "İki ülke olarak Türk-Alman ilişkilerinde doğrudan sorumlular atandı. Almanya'da ekonomi bakanlığında Türkiye'den sorumlu olarak ben atandım. Türkiye'den de Almanya sorumlusu atandı." diye konuştu.

Wittke, ülkesinde Türkiye uzmanı bir siyasetçinin olmadığının altını çizerek, "Türkiye'ye ihtiyacımız var. Sadece NATO'da değil. Türkiye, Ortadoğu'ya ve Arap dünyasına açılan bir kapı." dedi.

Türk hükümetiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak için daha sık toplanma konusunda mutabık kaldıklarını bildiren Wittke, bunun için bu yıl iki büyük konferans düzenleneceğini söyledi.

Wittke, "Birincisi yapay zeka üzerine Türkiye'den bakan düzeyinde katılımla Berlin'de bir toplantı düzenleyeceğiz. İkincisi ise bir enerji konferansı gerçekleştireceğiz. Bunlara ek olarak, Türkiye Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (Jetco) toplantısını Almanya'da toplayacağız." ifadesini kullandı.

Toplantılarda, Türkiye ile Avrupa arasında ticari engelleri de ele alacaklarına işaret eden Wittke, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin devam ederek hızla sonuçlanmasını arzu ettiğini belirtti.

Wittke, Alman yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya da çağırdı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:55
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