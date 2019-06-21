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Almanya ile öğretmenlerin mesleki alan gelişmelerine yönelik protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Almanya Goethe Enstitüsü arasında Almanca öğretmenlerinin mesleki alan ve gelişmelerinin desteklenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 14:28
Almanya ile öğretmenlerin mesleki alan gelişmelerine yönelik protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Almanya Goethe Enstitüsü arasında Almanca öğretmenlerinin mesleki alan ve gelişmelerinin desteklenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.


Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen imza törenine Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirime Genel Müdürü Adnan Boyacı, Goethe Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Eva Marquardt ve Alman Büyükelçiliğinden çok sayıda görevli katıldı. Almanya ile Türkiye’nin dostluğunu önemsediklerini ifade eden Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirime Genel Müdürü Boyacı, "Başındaki niyetimiz neyse, 2023 vizyon belgesini nasıl hazırladıysak aynı samimiyetle gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Çocukların bugün değil, geleceğin dünyasında var olabilmeleri için eğitimin stratejik konumunu hayata geçirme konusunda eylemlerimizi planladık. Öğretmen ve öğrencilerimizi temel müttefiklerimiz olarak gördük. Şuana kadar hazırladığımız programlarda öğretmen ve okul yöneticileri ile birlikte gayret gösterdik. Bu süreçte bizim üzerinde durduğumuz yabancı dil öğretmenleriydi. Öğretmenlerimiz için özel bir paket hazırlamaya gayret gösterdik. Fransızca öğretmenlerimiz için mesleki gelişim için bir program geliştirdik. Bu programla Türkiye’de bu yıl içeresinde Eylül ayında öğretmenlerimizi Fransa’ya gönderiyoruz. Benzer bir şekilde Arapça öğretmenleri için Türkiye’de 170 saatlik bir program hazırladık ve cumartesi ya da pazar günü öğretmenlerimizi Katar’a göndereceğiz. Katar Üniversitesinde öğretmenlerimiz 1 ay kadar öğretmenlik formasyonları üzerinden bir programa katılacaklar. Daha sonra Türkiye’ye gelip yeni bir programa katılacaklar. Bugün de Alman Kültür Enstitüsü ile başka bir projeye imza atacağız. Almanya ile aramızdaki ilişkiler eskiye dayanır. Almanya ve Almanca sosyolojik bir kültür ilişkisine dayanır. Bu program dahilinde öğretmenlerimiz 4 dil ve öğretmen formasyonu pedagojik alanında programı tamamlayacak,Almanya’da bir mesleki programa katılacak. Tekrardan Türkiye’ye dönecek" şeklinde konuştu.


Enstitü olarak dil eğitimini önemsediklerini belirten Dr. Marquardt ise, "Bizim en çok çalıştığımız alan dildir. Bu kapsamda dil eğitimi ve iş birliği alanı öğretmenlerle yapılan çalışmalar çok önemli bir yer almaktadır. Goethe Enstitüsü olarak dil eğitimine önem vermekteyiz. Vaktimizin çoğunu bu alanda değerlendirmeye çalışıyoruz. Pazartesi hemen uygulamaya gerçekleştiriyoruz. Biz bu konuda heyecanlıyız" dedi.


Tören iki tarafında karşılıklı imzası ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:28
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