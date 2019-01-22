Almanya ile Fransa arasında yeni iş birliği anlaşması imzalandı

AACHEN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke arasında tarihi öneme sahip 22 Ocak 1963 tarihli Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde, yeni bir Alman-Fransız iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Almanya'nın Aachen kentindeki belediye salonunda gerçekleştirilen imza töreninde, Merkel, Macron, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, iki ülke arasında yeni bir iş birliği ve entegrasyonu öngören Aachen Anlaşması'nı imzaladı.

Merkel, törende yaptığı konuşmada, bugünün Alman-Fransız dostluğu için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, “Aachen Anlaşması'yla ülkelerimiz arasındaki iş birliği temelini yeniliyoruz. El ele çağımızın büyük zorluklarının üstesinden gelmek istediğimizi vurguluyoruz.” dedi.

Dönemin Almanya Başbakanı Konrad Adenauer ve Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle’nün 1963'te Elysee Anlaşması'nı imzaladığı zamandan farklı bir dönemde yaşadıklarını aktaran Merkel, iki ülkenin yeni bir anlaşma imzalamasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Merkel, bu anlaşmayla Almanya ve Fransa’nın ortak bir askeri kültür, ortak savunma ve silah endüstrisi için taahhütlerde bulunduğuna dikkati çekerek, “Bununla (Aachen Anlaşması ile) Avrupa ordusunun oluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Anlaşmanın uygulanması gerektiğini ifade eden Merkel, Almanya hükümetinin anlaşmanın hayata geçirilmesi için tüm gücüyle çalışacağını bildirdi.

- "Avrupa'nın tekrar bir olması noktasında önemli"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da 1963'teki anlaşmanın günümüz şartlarına göre güncellenmesi amacıyla burada olduklarını vurguladı.

Macron, "Bu anlaşma Avrupa'nın tekrar bir olması noktasında önem arz ediyor ve bu günümüzde ihtiyacımız olan bir ruh." dedi.

Elysee Anlaşması'nın manasının her iki ülke tarafından yeterince anlaşılamadığını savunan Macron, "Barış yolunda çok önemli mesafeler katettik. Paris'ten Berlin'e geçmişte yaşadığımız karanlık günlerin tekrarlanmaması için ikili çalışmalarımız olağan hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Macron sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'daki kaosun sebebi olan savaş izleri Avrupa sınırları dışından geliyor. Buna karşı ortak bir politika oluşturmamız gerekiyor. Avrupa'daki barışın sağlanabilmesi için Almanya ve Fransa çok önemli iki öznedir. Bugün burada imzalanan bu anlaşma ile biz Avrupa ve Avrupalılar için yeni bir dönem başlıyor. İklim değişikliği, dijitalleşme, göç, çevre açısından tarihi bir sayfa açılıyor. Avrupa'nın karşı karşıya olduğu ırkçı hareketlerin kendi içinde boğulmasına da imkan ve fırsat sağlayalım."

Yeni imzalanan anlaşmaya yönelik Macron, "Bu anlaşma ile başta ekonomi olmak üzere dış ve güvenlik politikası, eğitim, teknoloji, çevre ve iklim, sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ile sınır bölgeleri gibi konu ve alanlarda iş birliğini güçlendirme hedefleniyor. Anlaşmayla ayrıca Avrupa Birliği'nin iki güçlü ülkesi, birliğin önündeki güçlü sorunları iş birliği içinde birlikte aşmayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Sarı yeleklilerin protestosu

Öte yandan belediye binası çevresinde toplanan "sarı yelekli" protestocular, söz konusu anlaşmayı ve liderleri protesto etti.

"Aachen Anlaşmasına Hayır", "Merkel ve Macron istifa" ve "Halk burada" yazan dövizler taşıyan protestocular, zaman zaman hep bir ağızdan slogan attı.

Anlaşmanın imzalandığı tarihi belediye binası çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

- 1963 Elysee Anlaşması

Dönemin Almanya Şansölyesi Konrad Adenauer ile Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, 22 Ocak 1963’te imzaladıkları Elysee Anlaşması'yla, yıllarca savaşan bir zamanların iki düşman ülkesi arasında iş birliği ve dostluğun temellerini atmışlardı.

1988 yılında dönemin Almanya Şansölyesi Helmut Kohl ile Fransa Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand, antlaşmaya ek olarak Savunma Güvenlik Konseyi ve Ekonomik ve Maliye Politikaları Konseyini kurmuştu.