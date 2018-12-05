Almanya ile ekonomik ilişkileri derinleştirmek için temeller atılıyor

BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylül ayında Berlin'e yaptığı ziyaretle ivme kazanan Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerinin bir üst lige çıkarılması için adımlar atılıyor.

Erdoğan, Berlin ziyaretinde, bir süredir çalışmayan iş birliği mekanizmalarını tekrar harekete geçirme konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile fikir birliğine vardıklarını açıklamıştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’ın 25 Ekim'de Türkiye ziyaretinde yapılan Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ilk toplantısından sonra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri bir üst lige çıkarmak için çalışmalar hızlandırıldı.

Peter Altmaier'in Almanya’ya dönmesinin ardından JETCO toplantılarının düzenli olarak yapılması ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirmek için önemli adımlar atıldı. JETCO bünyesinde 5 çalışma grubu oluşturuldu.

Bu çalışma gruplarının ilki, iki ülke arasındaki ticareti artırmaya yönelik çalışmalar yapacak, koordinasyonunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) yürüteceği "Ticaret Çalışma Grubu" oldu.



- Sanayi Çalışma Grubu, 15 Ocak'ta toplanıyor





İkinci çalışma grubu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Alman Sanayi Federasyonu'nun (BDI) çalışmalarını yürüteceği "Sanayi Çalışma Grubu" olarak belirlendi. Sanayi Çalışma Grubu, 15 Ocak'ta ilk toplantısını başkent Berlin’de yapacak. Endüstri 4.0 konusunda iş birliğini geliştirmek ve deneyimlerin paylaşılmasına odaklanacak çalışma grubu; otomotiv, kimya, tekstil, makine ve otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik 5 alt çalışma grubuna sahip olacak.

"Altyapı Çalışma Grubu"nun çalışmalarını, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda Hermes kredilerinden sorumlu bölüm yürütecek.

İki ülke arasındaki turizm potansiyelinin yüksek olması göz önünde bulundurularak turizm konusundaki iş birlikleriyle ilgili çalışmalar yapmak amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Alman Turizm Birliği (DTV) koordinasyonunda "Turizm Çalışma Grubu" oluşturuldu.





- Afrika’da iş birliği fırsatı aranacak





Türkiye’nin Afrika açılımını ve Çin’in kıtadaki ticari başarısını yakından takip eden Almanya, Afrika'da Türkiye ile iş birliği yapmak istiyor. Bunun için Türk ve Alman şirketlerinin diğer ülkelerde iş birliği yapması amacıyla "Üçüncü Ülkelerde İş Birliği Çalışma Grubu" kuruldu. Türkiye’den Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Alman Yakın ve Ortadoğu Derneği (NUMOV), çalışma grubunda koordinasyonu sağlayarak Afrika başta olmak üzere üçüncü ülkelerde Türk ve Alman şirketlerin iş birliği yapabilmesi için çalışmalar yapacak.

Bu arada, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın, çalışma gruplarının hemen çalışmalara başlaması için muhataplara mektup gönderdiği öğrenildi.





- Almanya, Gümrük Birliği'nin yenilenmesi için sorunları çözmeye çalışıyor





Öte yandan, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için Türkiye ile Almanya arasındaki yoğun çalışmalar devam ediyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın, Türkiye ile Gümrük Birliği’nde yaşanan sorunları belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek üzere bir yıl sürecek çalışma yaptığı öğrenildi. Söz konusu çalışmanın ardından sorunların çözülmesi ve Almanya’nın daha sonra Türkiye ile Gümrük Birliği’nin yenilenmesine sıcak bakmayan Avusturya ve Hollanda gibi ülkeleri de ikna etmesi bekleniyor.