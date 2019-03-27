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Almanya hükümeti sığınmacılara yardımlarda kısıtlama istiyor

Almanya’da Federal hükümetin sığınmacılar için hizmetlerin yeniden yapılandırılması ve aylık ödemelerin kısıtlanması için bir tasarı hazırladığı belirtildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:47
Almanya hükümeti sığınmacılara yardımlarda kısıtlama istiyor

Almanya’da Federal hükümetin sığınmacılar için hizmetlerin yeniden yapılandırılması ve aylık ödemelerin kısıtlanması için bir tasarı hazırladığı belirtildi.


Almanya’da yayınlanan bir raporda, Federal hükümetin sığınmacıların hizmetlerini yeniden yapılandırmak istediği belirtildi. Raporda, hükümetin sığınmacıların aylık gelirlerini 2020 yılından itibaren kısıtlamayı düşündüğü, 14 ve 17 yaş arasındaki gençlerin gelirinin 275 euro’ya düşürülebileceği ifade edildi.


Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil de bakanlığın bu konuda bir taslak hazırladığını belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:47
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