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Avrupa Almanya hükümeti İngiltere'den gelenlere iki hafta karantina uygulayacak
Avrupa

Almanya hükümeti İngiltere'den gelenlere iki hafta karantina uygulayacak

Berlin hükümeti, İngiltere'den Almanya'ya giriş yapacaklara iki hafta karantina uygulanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 00:24:00 -
Almanya hükümeti İngiltere'den gelenlere iki hafta karantina uygulayacak

Yerel medyanın haberine göre; Robert Koch Sağlık Enstitüsü'nden cuma günü yapılan açıklamada, 23 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere İngiltere'den gelen tüm yolculara aşılı olması ya da negatif test sonucuna bakılmaksızın 2 hafta zorunlu karantina uygulanacağını duyurdu.

Bir devlet kurumu olan Robert Koch Enstitüsü, Hindistan'da görülen B.1.617.2 kod adlı yeni bir koronavirüs varyantının İngiltere'de oldukça yayıldığını ve bu virüsün diğerlerine göre daha hızlı bulaşan bir tür olduğunu belirtti.

 

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