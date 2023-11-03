  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Prof. Erbaş'tan Müslümanlara Gazze uyarısı!

Enflasyon sonrası emekli ve memur maaşları resmen değişti! İşte meslek meslek yeni aylık tablosu

Dünyaya duyurdular: Türkiye'nin o İHA'sı savaş bölgesine her an gidebilir

Hizbullah'tan son dakika İsrail açıklaması! Adım adım 3. Dünya Savaşı...

İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet Hoca açıklaması: Mahrem konuları açtı

Eski ve yeni kiracı fiyat farkı 4 kat...Fiyat yükseliyor satış düşüyor

Emekli maaşları değişiyor mu? Bakanlıktan açıklama geldi

ABD'nin Türkiye konusundaki tarihi F-35 pişmanlığı! Almanya'nın talepleri sonrası çıkmaza girdiler

Engin ve Dilan Polat çiftini, eski komşuları anlattı! 5 yıl önce gecekonduda yaşıyorlarmış!

Ünlü bankadan yatırımcılarına uyarı: Daha fazla TL alın
Dünya Almanya harekete geçti: Gazze'den onlarca Alman vatandaşını tahliye etti
Dünya

Almanya harekete geçti: Gazze'den onlarca Alman vatandaşını tahliye etti

Yeniakit Publisher
2023-11-03 22:42:00 - 2023-11-03 22:44:51
Almanya harekete geçti: Gazze'den onlarca Alman vatandaşını tahliye etti

Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması: bugün Gazze'den tahliye edilen 30'dan fazla Alman vatandaşının aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğunu duyurdu. Almanya'dan flaş bir adım geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, bugün Gazze'den tahliye edilen 30'dan fazla Alman vatandaşının aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğunu duyurdu. Kahire'deki Alman Büyükelçiliği, tahliye edilen Almanlarla ilgilenirken, daha fazla Alman vatandaşının tahliye edilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Almanya aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu 30'dan fazla Alman vatandaşın bugün Gazze'den tahliye edildiğini duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı, haberi X hesabından duyurdu.Söz konusu paylaşımda, "Refah Sınır Kapısı'ndan iyi haber.

Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu 30'dan fazla Alman vatandaşı bugün Gazze'den ayrılabildi." ifadesine yer verildi. Kahire'deki Alman Büyükelçiliğinin Gazze'den ayrılan Almanlarla ilgilendiği bilgisi paylaşılırken bölgeden daha fazla Alman vatandaşın tahliye edilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İki ülke başladı: Onaydan geçti, gündeme düştü! 300 milyon değerinde Bell helikopterler listede alacaklar!
İki ülke başladı: Onaydan geçti, gündeme düştü! 300 milyon değerinde Bell helikopterler listede alacaklar!

Dünya

İki ülke başladı: Onaydan geçti, gündeme düştü! 300 milyon değerinde Bell helikopterler listede alacaklar!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAE Türkiye'de harekete geçti! Türkiye-BAE ticareti 5 yıl sonra BAE'den milyonlarca lira para yağacak!
BAE Türkiye'de harekete geçti! Türkiye-BAE ticareti 5 yıl sonra BAE'den milyonlarca lira para yağacak!

Ekonomi

BAE Türkiye'de harekete geçti! Türkiye-BAE ticareti 5 yıl sonra BAE'den milyonlarca lira para yağacak!

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili flaş gelişme! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Kaan, her şeyi değiştirecek
Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili flaş gelişme! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Kaan, her şeyi değiştirecek

Teknoloji

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili flaş gelişme! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Kaan, her şeyi değiştirecek

Rusya: Tek Bulgar muhabirin Rusya'yı terk etmesi istendi! Sözleri böyle yankılandı! Yeni gelişme
Rusya: Tek Bulgar muhabirin Rusya'yı terk etmesi istendi! Sözleri böyle yankılandı! Yeni gelişme

Dünya

Rusya: Tek Bulgar muhabirin Rusya'yı terk etmesi istendi! Sözleri böyle yankılandı! Yeni gelişme

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23